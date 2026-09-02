Sucesos
Estafan mas de 70.000 euros a una mujer en Altea tras hacerse con el control de su móvil
Los estafadores utilizaron la línea telefónica de la víctima para solicitar tarjetas de débito y realizar compras de alta gama y transferencias online
Dos hombres han sido detenidos por su presunta participación en una estafa en la que los autores suplantaron la identidad de una vecina de Altea de 72 años, para acceder a su banca digital y comprar un reloj de oro, videoconsolas y dispositivos electrónicos, ha informado la Comandancia de la Guardia Civil.
La víctima denunció una estafa bancaria en la que perdió más de 76.000 euros después de que los autores lograran hacerse con el control de su línea telefónica y acceder a su cuenta bancaria y hacer numerosas compras. Desde productos electrónicos, hasta joyas y artículos de lujo.
Por estos hechos han sido detenidos una mujer de 22 años y un hombre de 33 por delitos de estafa y pertenencia a organización criminal en el marco de la operación Joya26, desarrollada por el Equipo de Policía Judicial de Altea. Sin embargo, las pesquisas continúan abiertas, ya que se sospecha que hay más personas implicadas en los hechos.
La investigación comenzó después de que la víctima denunciara la desaparición de 76.620 euros de su cuenta bancaria. Las primeras pesquisas permitieron descubrir que alguien había suplantado su identidad para trasladar su número de teléfono a otra compañía y solicitar posteriormente un cambio de titularidad de la línea.
Estos movimientos coincidieron con los accesos fraudulentos a la banca digital de la mujer. Según la investigación, los autores aprovecharon el control de la línea telefónica para acceder a la cuenta y solicitar tres tarjetas de débito vinculadas a ella.
Un reloj de oro y más de 41.000 euros en tecnología
A partir de ese momento, los presuntos estafadores realizaron compras y transferencias utilizando diferentes identidades, teléfonos y direcciones para dificultar su localización.
Entre las operaciones investigadas figura la compra de un reloj de oro de alta gama por valor de 26.200 euros, que fue retirado en una joyería de Alicante. También gastaron más de 41.000 euros en dispositivos electrónicos y videoconsolas, recogidos posteriormente en establecimientos de diferentes provincias españolas.
Además, los investigadores detectaron 9.915 euros ingresados en una plataforma de apuestas on line y otros 2.415 euros destinados a la adquisición de cinco monedas de oro.
La investigación permitió identificar hasta catorce pedidos de material tecnológico recogidos por distintas personas, así como numerosas transferencias entre los implicados. Para la Guardia Civil, estos datos apuntan a una estructura organizada en la que los participantes tendrían funciones diferenciadas, desde la obtención fraudulenta de la línea telefónica hasta la utilización del dinero y su posterior circulación.
Detenidos en Madrid y Valencia
Las gestiones desarrolladas por los agentes culminaron con la detención de los dos sospechosos en Vallecas, en Madrid, y Picassent, en Valencia.
Ambos fueron puestos en libertad tras su detención y las diligencias han sido remitidas a la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Benidorm competente. La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas actuaciones.
La Guardia Civil recuerda la importancia de desconfiar de cualquier interrupción inesperada del servicio telefónico, ya que puede ser una señal de una portabilidad fraudulenta, y de revisar con frecuencia los movimientos bancarios para detectar posibles operaciones no autorizadas. Ante cualquier indicio, pide que se acuda a los canales habituales de denuncia: la personación en el cuartel o puesto más cercano, el teléfono 062, la aplicación AlertCops y el formulario de colaboración ciudadana de su página web, que admite el envío de información de forma anónima.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un avión procedente de Róterdam aterriza de emergencia en Alicante por un problema médico
- Piden declarar Bien de Interés Cultural la antigua cantera junto a la playa de los Náufragos de Torrevieja
- Sustituir el conducto de climatización que colapsó sobre la piscina cubierta de Torrevieja costará 134.000 euros y tres meses de obras
- El pueblo de Alicante que está lleno de cuevas: este fin de semana están abiertas y puedes visitarlas gratis
- Fallece un motorista de 61 años por un adelantamiento irregular en la N-332 en Santa Pola
- El TSJ confirma la sanción a un dermatólogo de Torrevieja por negarse a atender pacientes
- El Gobierno justifica no haber dado la alarma por los robos en museos porque el informe de Europol «era público»
- José Ramón López, asesor fiscal, a los autónomos: “Por fin va a ser Hacienda quien os va a devolver mucho dinero”