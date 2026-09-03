Una discusión en una casa rural de la Marina Alta lleva a descubrir a una fugitiva internacional por tráfico de armas

Lo que comenzó siendo una intervención de rutina por una discusión doméstica en una vivienda rural de Benidoleig, una localidad de la Marina Alta, acabó destapando a una mujer reclamada internacionalmente por un presunto delito de tráfico de armas, municiones o explosivos. La Guardia Civil detuvo a la fugitiva, una ciudadana checa de 35 años, sobre la que pesaba una orden internacional de busca y captura emitida por las autoridades de su país con fines de extradición, ha informado la Comandancia de Alicante.

La intervención se inició a raíz de un aviso recibido por la Central Operativa de Servicios de la Guardia Civil, que alertaba de una discusión en una vivienda rural de esta localidad de la Marina Alta. Ante la posibilidad de que alguna de las personas implicadas pudiera encontrarse en peligro, una patrulla del Puesto de Pedreguer acudió inmediatamente al lugar.

Los agentes localizaron allí a un hombre y una mujer, ambos extranjeros. Tras entrevistarse con ellos y realizar las primeras comprobaciones, descartaron que se hubiera producido ninguna agresión o que alguno de los implicados presentara lesiones. Los dos aseguraron que se trataba únicamente de una discusión de carácter personal.

La conversación, sin embargo, no resultó sencilla. Las dificultades con el idioma obligaron a los guardias civiles a recurrir de forma continuada a herramientas de traducción para poder comunicarse con las dos personas.

Accidente de tráfico

Cuando parecía que el incidente iba a quedar reducido a una discusión doméstica sin mayores consecuencias, otro aviso acabó dando un giro inesperado a la intervención. La Guardia Civil recibió información sobre un accidente de tráfico leve ocurrido en las inmediaciones y comprobó que las mismas personas estaban relacionadas con el vehículo implicado.

La documentación del automóvil correspondía a la mujer. Los agentes cotejaron entonces las identidades de ambos en las bases de datos policiales nacionales e internacionales y descubrieron que sobre ella pesaba una requisitoria internacional de busca y detención con fines de extradición.

La mujer, de nacionalidad checa y 35 años, estaba reclamada por las autoridades de la República Checa por un presunto delito de tráfico de armas, municiones o explosivos.

Pero no fue el único hallazgo. Las comprobaciones revelaron también que sobre el hombre que la acompañaba constaba un señalamiento internacional de averiguación de domicilio y paradero. La Guardia Civil comunicó los datos solicitados a la autoridad que había emitido la requisitoria.

Los agentes procedieron finalmente a la detención de la mujer en cumplimiento de la orden internacional. La arrestada fue puesta a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Dénia en funciones de guardia, que contactó con la Audiencia Nacional, órgano competente en materia de extradiciones.

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La mujer ingresó posteriormente en prisión, donde permanecerá a la espera de que se resuelva su entrega a las autoridades de la República Checa.