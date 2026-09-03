Herido grave un peatón al ser atropellado en el centro de Alicante tras colisionar dos vehículos

Un peatón ha resultado herido grave este jueves tras ser arrollado por un vehículo cuando caminaba por la acera en pleno centro de Alicante. El accidente ha tenido lugar en la intersección entre la calle Arzobispo Loaces y la avenida Pintor Aparicio, en un punto con elevado tránsito peatonal, según ha confirmado este diario en fuentes policiales.

Según las primeras investigaciones, el siniestro se ha desencadenado sobre las 18:30 horas tras una colisión entre dos turismos. Como consecuencia del impacto, uno de los vehículos ha salido descontrolado en su trayectoria, invadiendo el espacio peatonal de la acera y arrollando al transeúnte. La víctima ha sufrido lesiones muy graves en una pierna a causa de la embestida.

Los servicios sanitarios movilizados a través del 112 se han desplazado con rapidez hasta el lugar del siniestro, donde han asistido a la víctima sobre el asfalto y la han evacuado de urgencia a un centro hospitalario. Efectivos de la Policía Local de Alicante han asegurado la zona, regulado la circulación e iniciado el atestado, mientras los turismos siniestrados permanecían a la espera de ser retirados por las grúas.

Vuelco con dos atrapados en la A-70

Por otro lado, de forma casi simultánea, los servicios de emergencia han tenido que desplegarse en un segundo accidente de tráfico registrado en la autovía A-70, a la altura del kilómetro 24 en sentido Elche.

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En este tramo, un vehículo ha sufrido un vuelco por causas que están siendo investigadas, dejando atrapadas a dos personas en el interior del habitáculo. Hasta el punto se han desplazado efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos para realizar las labores de excarcelación de los ocupantes, junto a patrullas de la Guardia Civil de Tráfico, Policía Local e intervenciones sanitarias coordinadas desde el 112.