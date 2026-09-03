Tres detenidos en Alicante por vender un coche que no era suyo

La confianza para vender un coche acabó convirtiéndose en una denuncia y en tres detenciones en Alicante. La Policía Nacional ha arrestado a dos hombres y una mujer, de entre 39 y 45 años, como presuntos autores de los delitos de apropiación indebida, falsedad documental y receptación, después de que un vehículo que su propietario había entregado a dos conocidos para que lo comercializaran fuera vendido sin su autorización, ha informado la Comisaría Provincial.

El dueño del turismo había dado permiso verbalmente para que estas dos personas actuaran como intermediarios y buscaran un comprador por un precio de 8.000 euros. Sin embargo, los hechos tomaron otro rumbo. El propietario descubrió posteriormente que el coche había sido vendido sin su autorización y sin que se formalizara ningún contrato de compraventa con él.

Además, solo había recibido 400 euros. Los implicados dejaron de abonarle el resto del dinero y dejaron también de responder a sus comunicaciones, por lo que decidió acudir a la Policía Nacional y denunciar lo ocurrido.

A partir de la denuncia, los investigadores realizaron distintas gestiones para identificar y localizar a las personas que habían intervenido en la operación. Paralelamente, comprobaron la situación administrativa del vehículo y descubrieron que ya figuraba a nombre de una tercera persona.

Coche importado de Bélgica

El turismo, además, había sido rematriculado después de ser importado desde Bélgica. Las pesquisas llevaron a los agentes hasta su actual propietario, quien explicó que había adquirido el coche a través de un amigo. Ese intermediario resultó ser uno de los denunciados.

La investigación permitió encontrar otro dato especialmente relevante. En el contrato de compraventa que figuraba en los registros de la Dirección General de Tráfico constaba que el vehículo había sido adquirido por 3.700 euros, menos de la mitad de los 8.000 euros por los que su legítimo propietario había autorizado que se comercializara.

Los agentes consideraron que existían indicios de que el comprador podía conocer la procedencia ilícita del vehículo. El coche había sido adquirido por un precio muy inferior al habitual para un automóvil de esas características, a través de terceras personas y sin que, según la investigación, se hubieran realizado las comprobaciones necesarias sobre su titularidad y procedencia.

Una vez identificados todos los implicados, los agentes procedieron a su detención. Dos de ellos están acusados de los presuntos delitos de apropiación indebida y falsedad documental, mientras que el tercero fue detenido por un presunto delito de receptación.

Las diligencias policiales han sido puestas a disposición de los juzgados de Alicante.

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La Policía Nacional recuerda que, antes de comprar un vehículo de segunda mano, conviene desconfiar de precios muy inferiores a los habituales, comprobar quién figura como titular y solicitar un informe a la Dirección General de Tráfico. También recomienda exigir un contrato de compraventa con todos los datos de la operación y conservar justificantes de cualquier cantidad entregada.