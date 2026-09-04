Catorce detenidos por vender drogas en un edificio de Torrevieja

La Guardia Civil ha desmantelado en Torrevieja una organización criminal dedicada de forma continuada a la venta y distribución de droga, una operación que se ha saldado con catorce detenidos, ocho hombres y seis mujeres de entre 25 y 77 años, acusados de los delitos de tráfico de drogas y pertenencia a organización criminal, ha informado el Instituto Armado.

La investigación se puso en marcha gracias a la colaboración ciudadana. Los vecinos alertaron a los agentes de la existencia de un supuesto punto de venta de estupefacientes en un inmueble de la localidad, donde se registraba un constante trasiego de compradores a cualquier hora del día.

Las quejas vecinales también hacían referencia a fuertes olores y ruidos en las zonas comunes, así como a diferentes incidentes relacionados con la actividad del inmueble. En concreto, se habían denunciado hurtos, desperfectos y enfrentamientos con consumidores, una situación que había generado un clima de inseguridad entre los residentes de la zona.

Las pesquisas, desarrolladas por el Área de Investigación del Puesto Principal de Torrevieja, permitieron confirmar la existencia de un grupo organizado que mantenía una actividad continuada de venta de estupefacientes. Los investigadores determinaron además que sus integrantes tenían funciones diferenciadas dentro de la organización.

Los agentes localizaron cuatro domicilios vinculados con la actividad del grupo. Dos de ellos eran utilizados como lugares de almacenamiento y distribución, mientras que los otros dos funcionaban como puntos de venta directa al menudeo.

Cuatro registros simultáneos

Una vez finalizada la fase de investigación, la Guardia Civil llevó a cabo cuatro registros simultáneos en los domicilios relacionados con la organización. En el dispositivo participaron las Unidades de Seguridad Ciudadana (USECIC) de Alicante y Torrevieja, el Grupo de Reserva y Seguridad (GRS) de Valencia y el Servicio Cinológico de la Guardia Civil, con perros especializados en la detección de drogas y dinero.

Imagen de los efectos intervenidos durante los cuatro registros. / INFORMACIÓN

Durante los registros se localizaron 160 gramos de cocaína, 50,5 gramos de base de cocaína y 183 gramos de marihuana. También fueron intervenidos 975 euros en efectivo, en billetes fraccionados, además de dos armas cortas de aire comprimido, dos turismos y un vehículo de movilidad personal. En uno de los inmuebles los investigadores encontraron asimismo diferentes útiles empleados para elaborar y preparar la droga antes de su distribución.

Los 14 detenidos fueron puestos a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Torrevieja, en funciones de guardia. Tras comparecer ante la autoridad judicial, quedaron en libertad con la imposición de medidas cautelares.

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La Guardia Civil ha destacado la importancia de la colaboración de los vecinos para detectar este tipo de actividades y recuerda que cualquier ciudadano puede comunicar hechos que puedan ser constitutivos de delito personándose en el cuartel o puesto más cercano, a través del teléfono 062, la aplicación AlertCops o el formulario de colaboración ciudadana disponible en su página web, que permite además remitir información de manera anónima.