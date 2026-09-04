Detenido en el aeropuerto de Alicante-Elche un fugitivo reclamado por Países Bajos por intentar matar a un hombre con un hacha

La Policía Nacional ha detenido en el aeropuerto Alicante-Elche a un hombre de 57 años reclamado por las autoridades de Países Bajos por un delito de tentativa de homicidio cometido en 2023 en la localidad neerlandesa de Best, ha informado la Comisaría Provincial.

Sobre el arrestado pesaba una Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE), dictada por las autoridades de Países Bajos, que llevaba aparejada una condena de cuatro años de prisión. Según la información facilitada por la Policía Nacional, al fugitivo todavía le quedaban por cumplir 681 días de cárcel.

La investigación se inició después de que el Grupo de Fugitivos Internacionales de la Comisaría General de Policía Judicial comunicara a los agentes de Alicante que el reclamado podía encontrarse en la provincia.

Los investigadores realizaron las comprobaciones necesarias para intentar localizarlo y averiguaron que podía dirigirse al aeropuerto Alicante-Elche. Ante esta posibilidad, la Policía Nacional estableció un dispositivo en las instalaciones aeroportuarias que permitió localizar al fugitivo y detenerlo.

Los hechos por los que era buscado se remontan a 2023, cuando, según la orden de reclamación, intentó acabar con la vida de un hombre al que golpeó en el cuello con un hacha.

Tras su arresto, el hombre fue puesto a disposición del Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional, órgano encargado de tramitar su entrega a las autoridades de Países Bajos para que cumpla la condena pendiente.