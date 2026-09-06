Rescatan en helicóptero a dos escaladores bloqueados en las cuerdas del Puig Campana

Dos escaladores han tenido que ser rescatados este domingo en el Puig Campana, en Finestrat, después de quedar bloqueados en las cuerdas cuando trataban de descender de una vía de escalada.

Los dos jóvenes, un chico y una chica, resultaron ilesos, aunque fue necesaria la intervención del helicóptero de rescate y del Grupo Especial de Rescate (GER) del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante.

El aviso a los servicios de emergencia se recibió a las 18.27 horas, después de que los dos escaladores se encontraran con problemas durante su actividad en una de las zonas de montaña más conocidas de la provincia de Alicante.

Según la información facilitada por el Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante, ambos estaban realizando la vía de escalada del espolón central del Puig Campana cuando, llegado un momento, comprobaron que no podían continuar el recorrido.

Ante esta situación, decidieron dar la vuelta e iniciar el descenso por la misma vía que habían utilizado para ascender.

Bloqueados mientras descendían

Los problemas surgieron precisamente durante esa bajada. Los dos escaladores comenzaron a descender haciendo rápel por la propia vía, pero en el transcurso de la maniobra quedaron bloqueados en las cuerdas y ya no pudieron continuar por sus propios medios.

La situación obligó a movilizar a los especialistas del Consorcio Provincial de Bomberos. Hasta el Puig Campana se desplazó el helicóptero de rescate junto al GER, el Grupo Especial de Rescate, encargado de este tipo de intervenciones en zonas de difícil acceso.

Una vez localizados los escaladores, los efectivos realizaron las maniobras necesarias para liberarlos y proceder a su evacuación. Debido al lugar en el que se encontraban, los dos tuvieron que ser izados mediante la grúa del helicóptero.

El rescate se realizó de manera individual. Los especialistas remontaron primero a uno de los escaladores hasta la aeronave y posteriormente al otro, hasta conseguir poner a ambos a salvo.

Tras completar las maniobras en la pared, el helicóptero trasladó a los dos jóvenes hasta la helisuperficie de Finestrat, donde finalizó la evacuación.

La intervención concluyó a las 20.06 horas, cerca de una hora y cuarenta minutos después del primer aviso. Pese a las dificultades del rescate y a haber permanecido bloqueados durante el descenso, ninguno de los dos escaladores sufrió lesiones, por lo que no fue necesario comunicar la existencia de heridos.

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El dispositivo desplegado estuvo formado por el helicóptero de rescate del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante y los especialistas del GER, que consiguieron sacar a los dos escaladores de la vía y trasladarlos hasta una zona segura.