Rescatan en helicóptero a dos escaladores bloqueados en las cuerdas del Puig Campana
Las víctimas quedaron atrapados mientras descendían haciendo rápel por el espolón central
Dos escaladores han tenido que ser rescatados este domingo en el Puig Campana, en Finestrat, después de quedar bloqueados en las cuerdas cuando trataban de descender de una vía de escalada.
Los dos jóvenes, un chico y una chica, resultaron ilesos, aunque fue necesaria la intervención del helicóptero de rescate y del Grupo Especial de Rescate (GER) del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante.
El aviso a los servicios de emergencia se recibió a las 18.27 horas, después de que los dos escaladores se encontraran con problemas durante su actividad en una de las zonas de montaña más conocidas de la provincia de Alicante.
Según la información facilitada por el Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante, ambos estaban realizando la vía de escalada del espolón central del Puig Campana cuando, llegado un momento, comprobaron que no podían continuar el recorrido.
Ante esta situación, decidieron dar la vuelta e iniciar el descenso por la misma vía que habían utilizado para ascender.
Bloqueados mientras descendían
Los problemas surgieron precisamente durante esa bajada. Los dos escaladores comenzaron a descender haciendo rápel por la propia vía, pero en el transcurso de la maniobra quedaron bloqueados en las cuerdas y ya no pudieron continuar por sus propios medios.
La situación obligó a movilizar a los especialistas del Consorcio Provincial de Bomberos. Hasta el Puig Campana se desplazó el helicóptero de rescate junto al GER, el Grupo Especial de Rescate, encargado de este tipo de intervenciones en zonas de difícil acceso.
Una vez localizados los escaladores, los efectivos realizaron las maniobras necesarias para liberarlos y proceder a su evacuación. Debido al lugar en el que se encontraban, los dos tuvieron que ser izados mediante la grúa del helicóptero.
El rescate se realizó de manera individual. Los especialistas remontaron primero a uno de los escaladores hasta la aeronave y posteriormente al otro, hasta conseguir poner a ambos a salvo.
Tras completar las maniobras en la pared, el helicóptero trasladó a los dos jóvenes hasta la helisuperficie de Finestrat, donde finalizó la evacuación.
La intervención concluyó a las 20.06 horas, cerca de una hora y cuarenta minutos después del primer aviso. Pese a las dificultades del rescate y a haber permanecido bloqueados durante el descenso, ninguno de los dos escaladores sufrió lesiones, por lo que no fue necesario comunicar la existencia de heridos.
El dispositivo desplegado estuvo formado por el helicóptero de rescate del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante y los especialistas del GER, que consiguieron sacar a los dos escaladores de la vía y trasladarlos hasta una zona segura.
Suscríbete para seguir leyendo
- Multan con 200 euros a dos ambulancias mientras recogían a pacientes de diálisis en el Hospital de Elda
- Parece Australia pero está en Alicante: la cala salvaje entre acantilados y con el agua más cristalina que has visto este verano
- David, un joven sobre el Janteloven, la norma social no escrita de Noruega: “Muchos españoles tendrían problemas para adaptarse”
- Derrumbe en San Vicente del Raspeig: una mujer sale de la vivienda antes de que se venga abajo
- Mecamodel, la 'tienda de los niños grandes', echa el cierre en Alicante
- El Ayuntamiento de Alicante cierra antes del fin del verano y sin previo aviso la piscina descubierta del Tossal
- Desmantelada una plantación indoor de marihuana con 200 plantas en una vivienda de Elda
- Los ayuntamientos alicantinos tienen más de 2.000 millones de euros guardados en el banco