Dos alicantinos de 20 y 22 años, rescatados en el Pirineo aragonés tras sobreestimar sus posibilidades

Dos jóvenes vecinos de la provincia de Alicante tuvieron que ser auxiliados por la Guardia Civil en el Pirineo aragonés después de comprobar que no eran capaces de continuar una excursión en las inmediaciones del Ibón de Gorgutes, dentro del Parque Natural Posets-Maladeta, en Benasque.

Se trata de un hombre de 22 años y una mujer de 20, que solicitaron ayuda después de verse incapaces de proseguir la ruta por sus propios medios. Hasta la zona se desplazaron efectivos del GREIM de Benasque y de la Unidad Aérea, que participaron en el operativo de rescate.

Según la Guardia Civil, el problema estuvo relacionado con una mala planificación de la actividad, la sobreestimación de sus propias posibilidades y la falta de material adecuado para afrontar la excursión.

El rescate de los dos alicantinos se produjo en una semana especialmente intensa para los equipos de montaña en el Pirineo. Entre el 31 de agosto y el 5 de septiembre, la Guardia Civil atendió 16 rescates en seis días y auxilió a un total de 24 personas.

Una semana con numerosos rescates en el Pirineo

Las intervenciones se repartieron por distintos puntos de la provincia de Huesca y afectaron a senderistas, montañeros y escaladores. Entre los avisos hubo personas lesionadas por caídas, excursionistas desorientados, montañeros enriscados y casos relacionados con golpes de calor.

El caso de los jóvenes alicantinos se produjo en la jornada del miércoles, cuando los equipos de rescate tuvieron que afrontar hasta cuatro actuaciones distintas.

Ese mismo día también fueron auxiliados dos montañeros de 67 y 69 años que habían quedado enriscados cerca del Pico Labata, en Ansó; dos escaladoras de 23 y 30 años que tuvieron problemas con las cuerdas en las inmediaciones del Pico Anayet; y una senderista de 65 años que sufrió una lesión en un tobillo en Panticosa.

La Guardia Civil insiste en la planificación

El episodio protagonizado por los dos vecinos de Alicante vuelve a poner el foco en la importancia de preparar correctamente cualquier actividad de montaña.

En este caso, la Guardia Civil señala de forma expresa que el error se debió a una combinación de mala planificación, exceso de confianza y falta de equipamiento adecuado.

La recomendación general para este tipo de excursiones pasa por adaptar la ruta al nivel físico y técnico de los participantes, consultar previamente las condiciones meteorológicas y del terreno y llevar material suficiente para posibles cambios de situación.

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El rescate concluyó con la intervención del GREIM de Benasque y la Unidad Aérea, dentro de una semana en la que los servicios de emergencia tuvieron que multiplicar sus actuaciones por la elevada afluencia de visitantes al Pirineo en la recta final del verano.