La futura Ciudad de la Justicia de Alicante ha empezado a dar sus primeros pasos para convertirse en una realidad y se prevé que en la semana del 6 de febrero las máquinas podrían entrar en la parcela y empezar a demoler los restos del aparcamiento que ha estado hasta ahora en el suelo donde estaba proyectado el edificio.

La futura obra es uno de los grandes proyectos previstos por la Generalitat Valenciana en la ciudad de Alicante, con una inversión prevista de 72,7 millones de euros y la previsión de estar acabada a finales de 2025. El pasado 16 de enero se firmó el replanteo de los trabajos, trámite que marca el inicio oficial de las obras con la previsión de que la UTE que ejecuta los trabajos (Ferrovial y Servitria) los tengan terminados en un plazo máximo de 33 meses. Se trata de un proyecto que acumula más de dos décadas de retrasos, por lo que se había convertido en una reivindicación histórica para la ciudad, única capital de provincia de la Comunidad que no contaba con su propia Ciudad de la Justicia.

Calendario

Los trabajos de replanteo y de topografía han centrado la actividad en la parcela durante estos primeros días. Fuentes de la Conselleria de Justicia indicaron que ya está ejecutada la acometida de agua para la obra y que los trabajos de vallado y ocupación están pendientes de las preceptivas autorizaciones del Ayuntamiento, cuya aprobación se estima que será inminente.

Del mismo modo, también se han tramitado las autorizaciones para la acometida eléctrica de la obra. Justicia prevé que puedan empezar esta semana, cuando también comenzaría el desmontaje de las farolas y su desconexión de la red eléctrica. Según la hoja de ruta establecida, sería la semana del 6 de febrero cuando comenzaría las demoliciones en la parcela, del antiguo aparcamiento que hasta la fecha ha venido ocupando este suelo.

La previsión es que en este primer año de obras se destinen 14,5 millones a la construcción de la sede judicial. El edificio constará de siete plantas, 47.000 metros cuadrados de superficie construida levantados sobre una parcela de 5.500 metros cuadrados en el antiguo acuartelamiento de San Fernando. Con esta obra se pretende acabar con la dispersión de sedes judiciales en Alicante, ya que actualmente todos los juzgados se encuentran repartidos hasta en diez lugares diferentes.

Reforma de Benalúa

La Conselleria de Justicia prevé este año adjudicar la redacción del proyecto para la futura reforma del actual Palacio de Justicia de Benalúa, que se encuentra frente al futuro edificio y en el que se encuentran una buena parte de los juzgados, la Fiscalía y el Instituto Anatómico Forense. La consellera de Justicia prevé mantener una ronda de encuentros con los operadores jurídicos para estudiar las futuras posibilidades del edificio, una vez que los juzgados se trasladen al nuevo.

Entre las alternativas que se estudian no se descarta el futuro traslado de la Audiencia Provincial. De todas maneras, estas obras no empezarían hasta que la Ciudad de la Justicia no esté terminada y se haya completado la mudanza de los órganos judiciales.