Respetan el derecho a la huelga pero reclaman saber con antelación las actuaciones judiciales que se van a suspender para evitar pérdidas de tiempo y de dinero. Es la postura del Consejo Valenciano de Colegios de Abogados, del que forma parte el Icali de Alicante y el Colegio de Elche entre otros, ante la huelga indefinida de los letrados de la Administración de Justicia (LAJ) que desde el pasado 24 de enero mantiene paralizados los órganos judiciales de todo el país, con especial seguimiento en la provincia de Alicante.

En línea con la postura del decano del Icali, Fernando Candela, desde el Consejo Valenciano «se ven en la obligación de requerir a los juzgados y tribunales para que comuniquen a los letrados y justiciables las suspensiones de las actuaciones judiciales con la suficiente antelación para evitar con ello perjuicios personales, desplazamientos y gastos innecesarios».

La misma petición que realiza la decana del Colegio de Procuradores, Pilar Fuentes, quien también insta a que se notifiquen con tiempo los actos que no vayan a celebrarse por la huelga «porque sabemos cuáles son los servicios mínimos pero no los letrados judiciales que cada día hacen o no huelga».

Los huelguistas explican que el ministerio ha establecido un sistema para comunicar quien secunda la protesta que está habilitado hasta las 11 horas del día en curso. «Y si lo notificamos el día anterior corremos el riesgo de que se nos cuente como tal cuando puede ocurrir que esa jornada se alcance un acuerdo y se desconvoque la protesta».

Los letrados llaman la atención sobre el hecho de que «el ejercicio de la abogacía y la defensa en juicio están siendo comprometidos por la suspensión de una gran cantidad de vistas y señalamientos y, con ello, los derechos de los que acuden al amparo de la Justicia de la que somos garantes».

Por ello, y en aras a garantizar el derecho a un proceso justo y sin dilaciones, hacen un llamamiento público a que «tanto el Ministerio de Justicia como los LAJ incrementen las vías de comunicación que puedan poner fin a la huelga que tanto perjuicios está causando a la Administración de Justicia y a la sociedad en su conjunto».

A tres días de la reunión que ha convocado el Ministerio de Justicia con el comité de huelga, que tendrá lugar el próximo jueves 16, los letrados judiciales no parecen estar dispuestos a bajar la presión y han recordado la importancia de su papel como garantes en las próximas elecciones municipales y autonómicas que se celebrarán el 28 de mayo.

Los LAJ precisan que, entre sus funciones, se encuentra «la designación y organización de las personal colaborador de las Juntas electorales de Zona y Provinciales para que se resuelvan todas las incidencias que surjan, como las excusas que plantean los ciudadanos para ser presidentes y vocales de las distintas mesas electorales (...) además de custodiar toda la documentación electoral (...) y dirigir el proceso en todas sus fases hasta finalizar, transcurridos cien días después de la jornada electoral».