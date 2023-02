Después de más de tres semanas de paro de los letrados de la Administración de Justicia (LAJ), y a escasas horas de la primera reunión entre el ministerio y el comité de huelga, la titular del departamento no da la impresión de que esté por allanar el camino en busca de un acuerdo que desbloquee la situación de parálisis en que se encuentran los órganos judiciales de todo el país como consecuencia de la protesta.

En respuesta a una pregunta del diputado del PP Luis Santamaría, Pilar Llop se ha referido este miércoles por primera vez en el Congreso a los letrados judiciales como «el cuerpo de funcionarios que ha tenido un mayor incremento salarial en los últimos tiempos».

Los LAJ, cuya intervención es imprescindible en numerosos trámites judiciales hasta el punto de que su huelga tiene prácticamente paralizada la Administración de Justicia, reivindican una mejora salarial acorde con las nuevas competencias que se les asignaron en 2009 y esgrimen el acuerdo de dar luz verde a este incremento al que se comprometió Justicia en abril del año pasado.

Desde que comenzó la huelga el pasado 24 de enero, en la provincia se han suspendido más de 4.500 actuaciones procesales y hay más de 150 millones bloqueados.

Durante su comparecencia parlamentaria Llop ha recordado el incremento retributivo del 5,26% en el salario anual de los LAJ (206 euros al mes por nómina) en relación con sus nuevas funciones.

«Es uno de los cuerpos que mayor subida retributiva ha tenido en esta legislatura», ha apuntado la titular de Justicia. Y recordó que se ha aumentado a su vez el pago por las entradas y registros (de 30 a 110 euros), además del incremento que corresponde a los funcionarios.

La ministra ha subrayado que «el debate retributivo no puede ser honesto omitiendo las subidas importantes». Pero incidió en que «aún habiendo realizado todas estas medidas» están «abiertos al diálogo», al tratarse el de los letrados de «un cuerpo indispensable» para la Administración de Justicia.

A Llop le parece una «casualidad» que el PP presente una interpelación urgente sobre el conflicto con los letrados un día antes de la reunión. «Están instrumentalizando la huelga en su propio beneficio partidista» y «para sacar rédito político». «Ya no es únicamente que esta interpelación sea totalmente oportunista por su parte. Es que la realidad es tozuda. Cuando ustedes estaban en el Gobierno no se hizo nada con el colectivo de los LAJ», aseveró.

Cláusula de enganche

La titular de Justicia ha interpelado a su vez a Santamaría: «si verdaderamente respaldan la huelga, diga cuál es su verdadera opinión sobre la cláusula de enganche» que reclaman los letrados (que el LAJ cobre un 85% de lo que cobra un juez). «¿Están de acuerdo o no? Sean sinceros con los jueces y magistrados y con ustedes mismos», precisó.

Quien sí ha se ha manifestado contrario a esta cláusula es el secretario de Estado de Justicia, Tontxu Rodríguez, quien sostiene que no puede ser aceptada «porque no son jueces ni fiscales y, por lo tanto, no pueden cobrar lo que cobran jueces y fiscales».

En Alicante la huelga ha tenido este miércoles un seguimiento del 75,6%, según los huelguistas, cifra que a nivel nacional el ministerio situó en el 28,15%.