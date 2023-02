El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana ha anulado la condena a prisión permanente revisable de un matrimonio juzgado el pasado año por asesinar en junio de 2020 a una mujer discapacitada de 57 años para robarle en su casa de Benidorm y ha ordenado que se repita el juicio al considerar que hubo defectos de forma en el objeto del veredicto entregado al jurado popular, donde el magistrado solo incluyó hechos desfavorables para los acusados en las preguntas que debían contestar los miembros del tribunal popular y en alguna de las cuestiones mezcló hechos del caso a favor y en contra que deberían haberse planteado por separado.

Así se recoge en una sentencia dictada por el TSJ, donde se estiman los recursos presentados por las abogadas defensoras del matrimonio condenado, Magdalena Soler y María Lourdes Picazo, y se acuerda la nulidad tanto de la sentencia como del juicio celebrado en julio del pasado año en la Audiencia de Alicante. Ahora se deberá elegir un nuevo jurado y otro magistrado para repetir la vista oral en los próximos meses.

La pareja que deberá ser juzgada de nuevo fue condenada por asesinar a una mujer discapacitada que iba en silla de ruedas para robarle el dinero que guardaba en la caja fuerte de su domicilio en Benidorm. La Audiencia, de acuerdo al veredicto del jurado popular, consideró probado que el hombre fue el autor material del asesinato pero sentenció que el crimen, aunque no se acreditara que la esposa estuviera en la vivienda, fue «consecuencia de una decisión conjunta de los dos acusados». Según los hechos probados en la sentencia ahora anulada, los acusados se desplazaron a Benidorm desde su domicilio en la localidad de Adrall, junto a la Seu d’Urgell (Lleida), con el objetivo de matar a la víctima, abrir la caja fuerte y sustraer el dinero que había en ella.

El marido entró al domicilio para ejecutar el plan previsto mientras su esposa esperaba en las inmediaciones y golpeó a la víctima en la cabeza con un objeto contundente. La dueña de la casa quedó inconsciente y el acusado volcó la silla de ruedas donde estaba. A continuación la colocó sobre la espalda de ella, «presionando con fuerza» hasta que acabó con su vida, según se recoge en la sentencia ahora anulada por el TSJ.

Recurso

Las defensas solicitaron la nulidad de la sentencia y del juicio y en su recurso ante el TSJ alegaron, entre otras cuestiones, el quebrantamiento de las normas y garantías procesales. El TSJ señala en su resolución que la redacción del objeto del veredicto es compleja y que aunque el magistrado del caso pretendiera facilitar a los jurados el pronunciamiento al incluir solo nueve preguntas, lo cierto es que todas las cuestiones que se plantearon se referían a «hechos desfavorables, sin proposiciones alternativas favorables coincidentes con las versiones de los acusados».

Dicha controversia se produjo en el juicio y en el recurso las defensas plantearon que el objeto del veredicto indujo a los jurados a dar una respuesta desfavorable. Tanto las defensas como los jurados pidieron en el juicio el cambio de algunos enunciados pero el magistrado, pese a que el fiscal no se oponía, no varió el objeto del veredicto.

Asimismo, las preguntas contenían «varios hechos e intencionalidades, que los mismos jurados apreciaron» y plantearon sin éxito separarlos para evitar confusión, añade el fallo del TSJ.

Para el TSJ, no se dio «efectivo cumplimiento» a los dispuesto en la Ley del Jurado, que recoge que el objeto del veredicto «narrará en párrafos separados y numerados los hechos alegados por las partes y que el jurado deberá declarar probados o no, diferenciando entre los que fueren contrarios al acusado y los que resultaren favorables. No podrá incluir en un mismo párrafo hechos favorables y desfavorables o hechos de los que unos sean susceptibles de tenerse por probados y otros no».

El Tribunal Superior de Justicia no aborda en la sentencia el resto de cuestiones planteadas por las abogadas defensoras dada la nulidad acordada.

La mujer asesinada padecía una enfermedad denominada focomelia, con malformaciones en los brazos y las piernas, por la que precisaba de una silla de ruedas eléctrica para moverse. La víctima era una afectada por la talidomida, un medicamento que entre finales de los 50 y comienzos de los 60 causó malformaciones en el feto de mujeres embarazadas y por ello percibía una elevada pensión que ascendía a 7.000 euros al mes. El acusado, Fernando José A.G., trabajó para ella como cuidador y había llegado a tener una relación sentimental con ella.