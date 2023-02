De esto modo denuncia UGT la casuística que, según se asegura desde el sindicato, se está dando en muchos juzgados de la provincia y en todos los órganos jurisdiccionales. Algo que, precisan, se podía haber evitado delimitando las funciones que tienen que realizar gestores y tramitadores, lo que este miércoles volvieron a reclamar al Ministerio Justicia en un nueva concentración ante los juzgados de Benalúa convocada por todos los sindicados con representación en este sector de los servicios públicos.

Desde UGT se asegura que, respetando el derecho a la huelga de los LAJ (que ayer en la provincia tuvo un seguimiento cercano al 77% según los convocantes mientras que los datos de Justicia apuntan a un 25,5% a nivel estatal) «se va a vigilar que no haya presiones por parte de dicho cuerpo sobre el personal de los Cuerpos Generales que quieran ejercer su derecho constitucional a trabajar de manera libre».

En opinión del sindicato, esta huelga está demostrando la necesidad urgente de «delimitar de una forma clara, precisa y concisa las funciones de cada cuerpo y, sobre todo, aquellas otras de los LAJ que son encomendadas para su realización a los cuerpos generales», para lo que va a pedir que se convoque la mesa sectorial.

El comité de huelga de los LAJ asegura que acudirá a la reunión prevista para el viernes en el Ministerio de Justicia con «intención de solucionar» y «dispuestos» a estar todo el fin de semana si es necesario para llegar a un acuerdo que ponga fin a la huelga indefinida que comenzó el pasado 24 de enero en busca de mejoras salariales que compensen el aumento de la carga de trabajo, informa EP.

El portavoz del comité, Juan José Yáñez, agregó que están «dispuestos a hablar el tiempo que sea necesario» con el ministerio que dirige Pilar Llop y ha agregado que no son «radicales» y que están «dispuestos a buscar alternativas».

La del viernes será la segunda reunión después de casi un mes de huelga indefinida. Está previsto que empiece a las 10.30 horas y culmine a las 12 horas. En la primera se levantaron con reproches mutuos después de 15 horas.

Al comité le sorprende que la convocatoria sea ante el secretario General para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia, Manuel Olmedo, en vez de con el secretario de estado de Justicia, Tontxu Rodríguez, y que se haya fijado una duración de hora y media, lo que se les "antoja insuficiente para resolver un conflicto tan encallado".

Los convocantes esperan que "la finalidad de la reunión no sea meramente dilatoria, como nos tememos, y que con ella únicamente se pretenda justificar algo que es absolutamente injustificable y que nadie puede entender: que desde que comenzó el conflicto, hace ya un mes, solo se haya producido una reunión". según recoge un comunicado difundido a media tarde.

En la primera rueda prensa que convoca el comité de huelga, los letrados han explicado los motivos por los que llevan ya casi un mes de parón. "Somos un cuerpo discreto no nos gusta estar en el foco. Nos gusta estar en nuestro despachos. No nos gusta dar rueda de prensa. Pero tenemos dignidad y eso es lo que han tocado", han indicado.

La huelga indefinida llega ya a su jornada número 22 a raíz del conflicto que tiene su origen en "la falta de adecuación salarial a las mayores funciones y responsabilidades atribuidas". Según han precisado, reclaman una adecuación por la carga adicional de trabajo que se les ha ido asignando desde 2009, algo que consideran que aún no ha llegado y por lo que han dicho sentirse "engañados" por el ministerio.

"Estamos de huelga porque nos han engañado, por lo menos tres veces. La primera vez en 2009, cuando se nos dijo que íbamos a asumir muchas funciones y que se nos pagaría esa responsabilidad. Las funciones llegaron y se ampliaron y llegaron otras. Lo que no llegaba era el momento de la adecuación. Seguíamos igual. Nadie tenía la intención de adecuarnos", ha relatado Yáñez ante los medios de comunicación.

Al hilo, ha añadido que aunque en 2020 consiguieron que la adecuación salarial llegara a una norma con rango de ley de 2021, aquello "ni fue adecuación ni fue justa". Ha recordado que por ello convocaron varias jornadas de huelga y que las desconvocaron en abril de 2022, cuando el Ministerio les prometió mejoras, incluida la cláusula de enganche a los jueces. "Se lo pedimos por escrito. Nos lo mandaron por escrito y desconvocamos la huelga (...) Era un engaño", han añadido.

Según han relatado, aquel acuerdo contemplaba suprimir los grupos IV y V y reconocer la denominada cláusula de enganche a los jueces, que les permitiría cobrar un sueldo equivalente al 85% del salario de un juez, cuando ahora mismo ganan en torno a un 65% o 70%. "Pero llegó septiembre y no se había hecho nada. Entonces empezamos a pedir explicaciones. Y no nos convocaron más ni nos devolvieron las llamadas", han señalado.

Este miércoles, el comité de huelga de los LAJ ha facilitado a la prensa dicho acuerdo y su correspondiente publicación en la web del Ministerio de Justicia, fechado a 4 de abril de 2022, donde consta que el equipo de Llop valoró "positivamente la propuesta de mejora consistente en vincular sus retribuciones proporcionalmente a las de la carrera judicial".

En el marco de la rueda de prensa, han afeado que desde Justicia "no han hecho gran cosa para rebajar la tensión o encontrar un entendimiento". "Han dicho que hacíamos una huelga política y han insinuado que nuestra huelga tenía algo que ver con la lacra del terrorismo", ha agregado.

Los LAJ piden a la ministra "que se implique directa y personalmente en la resolución del conflicto para garantizar el 'diálogo honesto' que prometió hace unos días en el Congreso, y desde la buena fe negocial poder resolver esta situación". Y al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "que ordene lo oportuno para que se resuelva el problema más grave padecido por la Administración de Justicia en España".

Tontxu Rodríguez: «Que pongan fin a una huelga de privilegiados»

El secretario de Estado de Justicia, Tontxu Rodríguez, confía que impere la «sensatez» y que los letrados de la administración de Justicia (LAJ) pongan fin a una huelga protagonizada por unos trabajadores «privilegiados». Rodríguez espera que a la reunión prevista para este viernes los letrados acudan «con el ánimo de intentar acabar esta huelga» ya que la postura del Gobierno no ha variado «mientras que los LAJ, cada vez que se sientan a negociar, llevan una propuesta nueva y cambian el terreno de juego, de manera que no se juega siempre con las mismas reglas», añadió.El secretario de Estado ha dicho en reiteradas ocasiones que se trata de una huelga "política" que está fuera de lugar. Tras la primera reunión con el comité de huelga, recordó que no son trabajadores "que quieren llegar a fin de mes" sino que son "personas privilegiadas" que cobran entre 40.000 y 60.000 euros. También recordó que tuvieron este año un incremento del salario del 14%.