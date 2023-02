El sindicato de funcionarios CSIF, mayoritario en la Administración de Justicia, ha urgido a solucionar la situación generada con la huelga de los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) ante la crítica situación en la que se encuentran los juzgados, tras seis semanas de paros. El CSIF expresó su preocupación por la ya larga duración que está teniendo la huelga indefinida, "un conflicto que debido a la gran trascendencia social que está teniendo, es necesario que sea abordado con un diálogo que lleve a su solución sin más dilaciones". A juicio de este sindicato, una de las cosas que están en juego "son los derechos y las libertades de los ciudadanos y una economía ya bastante vapuleada por los efectos de la pandemia, cuya recuperación también está estrechamente relacionada con la credibilidad y el buen funcionamiento de la Administración de Justicia". Mientras el colectivo ha empezado una nueva negociación con el Ministerio de Justicia, este lunes el índice de seguimiento en la provincia de Alicante era de un 78,8 por ciento de seguimiento.

"Desde el respeto al ejercicio del derecho de huelga, CSIF reclama que las partes implicadas en el conflicto se avengan a negociar y encuentren una solución a un problema que se está enquistando y que lo que está provocando de esta forma es agudizar aún más la crítica situación de la Administración de Justicia", aseguraron. Para el CSIF, "si algo está quedando acreditado es que el reparto funcional en los órganos judiciales no responde a las necesidades de una administración moderna", pues muchas de las funciones de los LAJ "son delegadas y ejecutadas diariamente por los cuerpos generales de la Administración de Justicia (Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial), sin que por ello cuenten con reconocimiento alguno".

"Por tanto, consideramos totalmente injustificado que se suspenda un juicio por la falta del LAJ cuando desde 2009, y por petición de los propios LAJ (que en aquel momento eran conocidos como secretarios judiciales) se les eximió de la obligación de entrar en sala", recalcaron desde este sindicato.

Suspensión de juicios

El CSIF consideró que "se deben aclarar determinadas cuestiones que no se corresponden con la realidad y que desafortunadamente se están aceptando como ciertas". Una de ellas es decir que los LAJ no tienen ámbito de negociación, "cuando en realidad sí que lo tienen de acuerdo a la normativa vigente (Ley Orgánica de Libertad Sindical, artículos. 31 y siguientes del Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público)". También rechazaron la afirmación de que los LAJ hacen el 90% del trabajo de la oficina judicial. "Una afirmación falsa e injusta con el resto de personal de la oficina judicial. Como se dijo anteriormente, no se debe olvidar que muchas de las funciones de los LAJ son delegadas y/o ejecutadas diariamente por los cuerpos generales de la Administración de Justicia sin que por ello cuenten con reconocimiento alguno", aseguraron.

Te puede interesar: Benidorm Más de 800 vistas suspendidas en Benidorm por la huelga de letrados

El CSIF insistió en que una reordenación de las funciones dentro de la oficina judicial, y su reconocimiento laboral y retributivo, "repercutiría en una mayor agilización de los procedimientos judiciales. No hay que perder de vista que ahora nos encontramos con la paradoja de las quejas por tener una justicia lenta mientras que se sigue con un sistema que hace que un mismo procedimiento pase a la firma treinta o cuarenta veces. Procedimientos que en la mayoría de ocasiones son resoluciones de trámite".

Por todo ello, "desde CSIF apremiamos a que se dé una solución al conflicto tomando como punto de partida el acuerdo sindical de diciembre de 2021. Un acuerdo que, para CSIF, es un buen punto de partida para abordar la aplicación de mejores condiciones de trabajo, desde los grupos de población a las guardias pasando por la carrera profesional o la productividad, en el contexto de cambio organizativo y funcional que, algún día, llegará y que debe contribuir a la mejor prestación del servicio público en beneficio del ciudadano, pero también a dignificar a todo el personal de Justicia, aprovechando su potencial y reconociendo su trabajo y papel en las oficinas judiciales", concluyeron.