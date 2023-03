Un hombre acusado de arrojar aceite hirviendo a su expareja el pasado verano en Elche tras quebrantar la orden de alejamiento que tenía en vigor negó ayer en el juicio la acusación contra él y alegó que se le cayó accidentalmente a ella al quitarle la sartén mientras discutían porque le decía «que no sabía cocinar». Por contra, la mujer ratificó en la vista oral, celebrada en la Audiencia de Alicante, que fue su expareja quien le arrojó de forma intencionada el aceite hirviendo, causándole quemaduras de segundo grado en el 11 por ciento de su cuerpo. Un psicóloga que evaluó a la víctima declaró que le confesó que para ella ha sido «un infierno, peor que lo del cáncer que pasó».

La Fiscalía y la acusación particular solicitaron penas que suman nueve años y medio de prisión por delitos de lesiones con deformidad, coacciones, quebrantamiento de condena y vejaciones injustas. La defensa pidió por su parte que se le imponga un año de prisión por el quebrantamiento de la orden de alejamiento, ya que no reconoce el resto de hechos. Las acusaciones también solicitaron que el procesado indemnice a la víctima con más de 46.000 euros por los daños sufridos.

El acusado aprovechó el turno de última palabra para reiterar que fue un accidente, aunque acabó diciendo al tribunal que le condene, que quiere acabar con esta situación.

Los hechos enjuiciados ocurrieron la mañana del 29 de agosto de 2022 en el domicilio de la víctima en Elche. Según las acusaciones, el excompañero sentimental de la víctima tenía en vigor una orden de alejamiento de ella tras ser denunciado por malos tratos y accedió a la vivienda rompiendo el marco de la puerta, algo que negó ayer el procesado.

A patadas

La mujer ratificó en el juicio que abrió la puerta a patadas y una vez dentro la echó a empujones de su casa mientras la insultaba. La víctima explicó al tribunal que empezó a pedirle que abriera la puerta porque iba a llamar a la Policía y acabó abriéndole.

La discusión continuó dentro del domicilio y ella afirma que se puso a cocinar esperando que se marchara su ex. Sin embargo, cuando estaba calentando aceite cogió «la sartén a traición y yo puse las manos para que no me diera en la cara». Le rogó que no lo hiciera, pero asegura que acabó tirándole el aceite hirviendo en un costado del cuerpo. El acusado se marchó corriendo y ella comenzó a pedir auxilio y se metió en la ducha por las quemaduras que tenía. «Me vi toda quemada y me asusté», relató ayer la víctima, que está incapacitada temporalmente para trabajar por las secuelas y está en tratamiento psicológico.

Un vecino de la víctima que escuchó los gritos bajó y se cruzó con el acusado, quien le atacó y le mordió en un hombro. La Policía le detuvo poco después.

Por su parte, el procesado declaró que a pesar de la orden de alejamiento iba con frecuencia a la casa de la víctima «porque ella me llamaba», algo que negó la expareja, quien admitió que solo fue en una ocasión y su hijo le denunció a la Policía.

El procesado alegó que el día de los hechos habían bebido e ingerido tranquilizantes y cuando se fue a la cocina para preparar la comida apareció ella y comenzó a increparle porque «me decía que yo no sabía cocinar». A continuación, según su versión, se puso detrás para agarrar la sartén y al coger el mango «se le esparramó el aceite por el cuerpo». A pesar de esta situación, el acusado dijo que no tuvo ni una salpicadura de aceite algo que las acusaciones consideran improbable.