El Consejo Valenciano de Colegios de Procuradores (CVCP) ha reclamado que se ponga fin a la huelga de letrados de la Administración de Justicia (LAJ) y ha expresado la enorme preocupación en el colectivo de procuradores y procuradoras de la Comunidad Valenciana al verse gravemente afectada la actividad judicial tras más de un mes de huelga.

Los miembros del Consejo Valenciano de Colegios de Procuradores han acordado trasladar un escrito tanto al Consejo General de Procuradores de España como a la Secretaría de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, con el ruego de que sean elevados al Ministerio de Justicia. En el mismo se solicita un acuerdo urgente que acabe de raíz con esta situación.

La presidenta del CVCP, Carmen Rubio, lamenta profundamente la situación que ha generado esta huelga: “Se han dejado de recibir 350.000 notificaciones en este periodo; se han suspendido 270.000 vistas, entre juicios y audiencias previas, y no se han practicado declaraciones; se ha bloqueado la entrega de mandamientos de devolución de todo tipo, concesión de pensiones alimenticias, despidos laborales, asuntos de violencia de género o incluso bodas, entre otras muchas cosas. A esto hay que añadir la preocupación por la dilación temporal que van a sufrir estos actos judiciales no celebrados. Tendrán un encaje muy complicado en una agenda ya de por sí saturada. Siendo muy optimistas, estimamos que hasta dentro de un año o año y medio no podrán ser celebrados, con los inconvenientes que ello conlleva”.

Perjuicio

Rubio subraya que estas circunstancias “están afectando directamente al ciudadano y le están causando un enorme perjuicio. La dimensión del problema es abrumadora y la situación de la Justicia es crítica. Estamos seguros de que en el Ministerio de Justicia tienen perfecta constancia de la incidencia porcentual de la afectación de la huelga, pero la evaluación correcta del perjuicio real causado a los ciudadanos (partes en procedimientos, testigos o peritos) y a los profesionales (abogados, procuradores o graduados sociales) es algo que toca a este consejo poner de relieve”.

La presidenta del CVCP deplora que la procura, “ya golpeada por diferentes cuestiones, siempre es la principal afectada, a pesar de que otros operadores judiciales sean los que se rasguen las vestiduras antes que nosotros. Con la pandemia y la paralización total volvimos a ser los más perjudicados, porque fue muy duro resistir esos meses de inactividad en una situación económica que arrastramos desde hace demasiados años”.

Por todo ello, el pleno del CVCP quiere subrayar su “enorme preocupación por la situación creada, sin que atribuyamos culpa explícita a nadie, sino con el único deseo de que las partes en conflicto, en atención a la inmensidad del perjuicio ocasionado, pongan fin de inmediato a esta huelga alcanzando un acuerdo satisfactorio para todos”.