La Audiencia Provincial ha condenado a tres años de prisión al dueño de una agencia de viajes de Alicante ya desaparecida que estafó algo más de 200.000 euros a 162 clientes que le pagaron por vuelos de avión al continente americano y nunca llegó a abonar el dinero a las compañías aéreas, según se recoge en una sentencia dictada por la Sección Primera de acuerdo a la conformidad acordada por la Fiscalía, la acusación y la defensa del acusado.

El acusado Juan Pablo M.Z. se declaró culpable en el juicio tras el acuerdo de conformidad y la pena inicial de siete años de prisión que le pedían fue rebajada a tres años de cárcel. La Audiencia declara responsable civil subsidiaria a Agur Viajes, que cerró tras el escándalo.

Según los hechos probados que se recogen en la sentencia, el propietario de la agencia Agur Viajes, situada en la calle José Gutiérrez Petén de alicante, tramitaba en su establecimiento viajes entre el continente americano y España. La mayoría de sus clientes eran personas de origen hispanoamericano que acudían a la agencia Agur para comprar vuelos para viajar a sus países de origen.

La agencia estuvo operando con normalidad hasta que llevó el verano de 2019 y comenzó a vender cobrar a sus clientes unos vuelos que nunca llegaron a disfrutar. El acusado realizaban las reservas de los billetes de avión y entregaba a los clientes un documento que así lo acreditaba. Pagaban el importe acordado y aunque el dueño de la agencia de viajes les aseguraba que ya estaban pagados los vuelos, lo único cierto es que sólo se hizo la reserva y no se abonaron con posterioridad a las compañías aéreas emisoras de los billetes, que nunca recibieron en sus cuentas el dinero de los estafados.

Propósito defraudatorio

Indica la sentencia que el acusado, «con propósito evidentemente defraudatorio, se apoderó de dichas cantidades, con el consiguiente perjuicio económico de los compradores». Estos no pudieron realizar sus viajes porque los billetes de avión no existían, tan sólo hizo una reserva inicial que no les servía para nada a las víctimas, ya que fueron canceladas sin pagar los billetes.

El fraude se frenó en noviembre cuando las víctimas comprobaron que no tenían sus billetes de avión y el dueño fue detenido por la Policía tras recibir un aluvión de denuncias.

La Audiencia resalta en el fallo que la mayoría de los afectados eran de bajos recursos económicos y cifra en 162 las personas localizadas que fueron víctimas de la estafa. El importe defraudado y reconocido por el procesado fue de 200.409 euros.

Casi 5.000 euros a una afectada

Según el listado de perjudicados que aparecen en la sentencia de la Audiencia, las cantidades estafadas oscilan entre 300 y 4.462 euros que pagó una mujer por varios billetes de avión.

Cuando se destapó el engañó las personas acudieron durante varios días a la calle donde estaba la agencia para buscar una solución a su grave problema. Se agruparon para denunciar al dueño de Agur Viajes y lamentaron su angustiada situación. Muchas de estas personas llevaban más de un año ahorrando para poder regresar a sus países de origen durante las fiestas de Navidad y la estafa les dejó en Alicante sin poder viajar.