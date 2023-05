Primero fueron paros parciales, luego totales y a partir del 22 de mayo la huelga de funcionarios de Justicia será indefinida si el ministerio no plantea a los sindicatos una oferta económica que permita abrir la negociación, algo que no ha ocurrido con este colectivo pero sí con el de jueces y fiscales, a los que han prometido ya una subida similar a las de los letrados de Justicia pese a que aún no han iniciado su protesta. Cerca de un centenar de funcionarios y funcionarias judiciales han participado este jueves en una concentración en la plaza de la Montañeta en Alicante y han exigido, frente a la Subdelegación del Gobierno, unas «retribuciones justas» y la paralización de la tramitación parlamentaria de la Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa (LOEO).

La concentración ha coincidido con la tercera jornada completa de huelga de esta semana y según los sindicatos convocantes -STAJ, UGT, CC OO y CSIF, los paros están siendo secundados en la provincia de Alicante por una media del 76% de los funcionarios. Aseguran que hay partidos judiciales, como los de Orihuela y Torrevieja, donde el seguimiento es masivo y en general los paros están provocando la suspensión de muchos juicios y diligencias y otros trámites que se realizan en los juzgados. Los funcionarios, que representan el 93% de los trabajadores de los cuerpos generales y especiales, denuncian trato discriminatorio y clasista por parte del Ministerio de Justicia, ya que ha acordado una subida de más de 400 euros para los letrados de la Administración de Justicia, importe al que sumarán otros 195 euros de subida que consiguieron los sindicatos para todo el personal. A esta subida para los LAJ se suma la oferta de mejora realizada para jueces y fiscales antes del inicio de la huelga que anunciaron. Por contra, a los funcionarios no se les ha ofrecido hasta el momento ninguna mejora salarial. Los sindicatos afirman que les están chantajeando ofreciendo la negociación de la LOEO y el desbloqueo de la carrera profesional si renuncian a una subida generalizada del complemento general del puesto, algo a lo que no están dispuestos. Por ello, exigen al Gobierno que presente al comité de huelga una oferta económica para la subida del complemento general del puesto y su negociación inmediata, la modificación pacta de la LOEO y el desarrollo negociado del complemento de carrera profesional.