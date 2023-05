Caso cerrado aunque sin descartarse la existencia de indicios de delito. El Tribunal Supremo ha zanjado el proceso penal abierto al alcalde de La Nucía, el popular Bernabé Cano, por vacunarse contra el covid antes de que le correspondiera en una residencia de su localidad vinculada al Ayuntamiento.

Unos hechos que llevaron a la Fiscalía a presentar una denuncia contra el también diputado provincial del PP por cohecho impropio y prevaricación. Por el primer delito solicitaba una pena de nueve meses de prisión y dos años de suspensión de cargo público. Por el segundo, otros doce de inhabilitación especial para empleo y cargo público y para el derecho de sufragio pasivo, es decir, para concurrir a unas elecciones, lo que le hubiera complicado la condición de alcaldable que ahora ostenta.

La magistrada Consuelo Martínez, instructora del procedimiento, concluyó que había indicios de que el regidor hubiera cometido ambos delitos por personarse en la citada residencia la mañana de Reyes de 2021, recién iniciada la campaña de vacunación, e inmunizarse antes incluso de lo que hubiera hecho la totalidad de los usuarios y el personal socio sanitario del centro.

La magistrada sostenía que Cano accedió al centro de mayores cuando no podía hacerlo gracias a su condición de representante público y que, con independencia de que lo pidiera o no, lo que para ella es «irrelevante», fue vacunado. «Lo realmente relevante a efectos penales es que el señor Cano aceptó que se le suministrara la vacuna (...) a sabiendas de que no le correspondía recibirla en ese momento» y que, «de no haber sido un cargo público, no hubiera recibido oferta o entrega de la dádiva», concluyó.

Unos argumentos que tumbó la sección Décima de la Audiencia de Alicante evitando que los hechos llegaran a juicio. La sala revocó el procesamiento de Cano al entender que «no lesionó el derecho preferente a recibirla de ningún afectado», que «pudo ser vacunado por su condición de médico (tiene la titulación aunque se dedica en exclusiva a la política) y no como cargo público» y que «la conducta no difiere sustancialmente de la de otros denunciados (en alusión a representantes públicos, entre ellos el entonces obispo, en los que concurrían otras circunstancias y para los que se archivaron) respecto de los cuales se produjo una vacunación prematura atendiendo a los protocolos establecidos en la fecha de los hechos».

La Audiencia dio carpetazo a este asunto mediante un sobreseimiento provisional (el que se dicta cuando no hay pruebas para seguir con el proceso y contra lo que no se puede apelar), en vez hacerlo por sobreseimiento libre (el que se decreta al considerar que los hechos no son constitutivos de delito y que sí admite recurso).

Esto llevó a la Fiscalía a interpretar que se había cometido un «un posible fraude de Ley para impedir que el auto pudiera ser recurrido» y a interponer un recurso de queja ante el Supremo que este tribunal ha acabado rechazando.

En un auto del que ahora ha tenido conocimiento este medio asegura el Alto Tribunal que acostumbra a admitir recursos «contra aquellas resoluciones que, etiquetadas como sobreseimiento provisional lo que encierran es uno libre», pero precisa que en este caso el auto de la Audiencia de Alicante «no excluye que los hechos pudieran ser constitutivos de delito sino que existan indicios bastantes que apunten al investigado como responsable de los mismos».

En la resolución, de la que ha sido ponente la magistrada Carmen Lamela, se recoge parte del auto de la Audiencia de Alicante donde se afirma que «se fija que el sobreseimiento es provisional y no libre pues, como viene repitiendo el Ministerio Fiscal a lo largo de la instrucción de la causa, aunque pudiera existir delito, hay elementos sobre los que no se ha llegado a proceder por desconocerse aspectos incriminatorios esenciales (el particular responsable de la dádiva en el delito de cohecho impropio, a quién se impartió la orden de la vacunación ilegal en el delito de prevaricación ...) entendiendo esta en la resolución de esta Sala que los indicios manejados no son suficientes para sustentar la imputación delictiva».

Contra esta resolución no cabe recurso.