La carta que las tres asociaciones que representan a los letrados de la Administración de Justicia (LAJ) han remitido al ministerio reclamando, entre otras exigencias, la devolución del dinero que se les retuvo durante los dos meses de huelga con la que consiguieron un incremento retributivo medio de 450 euros brutos al mes, ha conseguido unir a todos los sindicatos del sector en una crítica feroz a su contenido.

Tanto el comité de huelga de los funcionarios de Justicia, que agrupa a STAJ, CSIF, CCOO y UGT, como la Intersindical han colgado sendos comunicados en sus páginas en los que dedican a la carta duros calificativos definiéndola como «clasista, infantil y rezuma desprecio y envidia por los cuatro costados», además de «estar redactada desde la soberbia».

Para el comité de huelga, el comunicado que el Colegio Nacional, la Unión Progresista y la Asociación Independiente de Letrados de la Administración de Justicia enviaron hace unos días a la ministra Llop demuestra además «el escaso interés (de los LAJ) por el servicio público y su obsesión por compararse con todo el mundo a su alrededor sin valorar lo que son ni mucho menos entender las relaciones laborales modernas».

Los antiguos secretarios judiciales exponían en la misiva que con su huelga habían allanado el camino a otros colectivos judiciales en sus reivindicaciones y que eso no podía ser a consta de los salarios que dejaron de cobrar ellos durante su protesta.

Y advertían, en referencia al anuncio de huelga de jueces y fiscales y la que desde finales de abril mantienen los funcionarios de los cuerpos generales también por un incremento salarial, que no van «a permitir que la brecha retributiva con el resto de los grupos de nuestra misma categoría del Ministerio de Justicia se siga incrementado y que cada vez se vaya estrechando más respecto de los inferiores».

La Intersindical, que considera que lo que realmente están pidiendo es que «el ministerio les regale dos meses de vacaciones pagadas», agrega que los LAJ «siguen sin entender que son funcionarios como nosotros y no Poder Judicial. Tomar café con un juez no te hace igual que el juez», apostillan para preguntar a renglón seguido «¿por qué son los único funcionarios del Ministerio de Justicia a los que no se le controla el horario? o ¿por qué se consiente el descontrol?».

«No todos»

El comité de huelga, que «quiere pensar que ese comunicado no representa a la totalidad de los LAJ ni tampoco a ese cuerpo superior jurídico, que es algo más serio de lo que se deduce de su contenido», considera que «lo peor de la carta es el descrédito profesional como servidores públicos tanto dentro de la oficina judicial como ante la sociedad».

Un desprestigio, añaden, «que ya se ganaron a pulso durante su huelga con su actitud obligando a la suspensión de la celebración de juicios sin respaldo legal con un trato despreciativo hacia el resto del personal de las oficinas judiciales mandándoles a ‘ordenar armarios’ y presionándoles para que no trabajaran ni siquiera en borrador».

Un modus operandi, según los cuatro sindicatos, «que les inhabilita para liderar nada (en alusión a su cometido en la nueva oficina judicial) porque no se puede liderar desde el desprecio, la envidia y la soberbia».

En la carta se afirma también que consideran «injustificable que se rompa el equilibrio retributivo entre grupos» y que «cualquier incremento en el complemento general del puesto o en cualquier otro concepto que se practique de forma genérica e indiscriminada al conjunto de los cuerpos generales o especiales, así como a los jueces y fiscales, tiene que aprovechar también necesariamente a los LAJ».

«Su lado más oscuro»

Un planteamiento con el que, en opinión del comité de huelga, los tres colectivos de los letrados judiciales «muestran su lado más oscuro (...) ya que solicitan al Gobierno que no ceda ante las reclamaciones justas, aunque ellos no lo crean así, del resto del personal de Justicia incluidos los jueces y fiscales».

Recuerda el comité en este punto que «con la acción de las organizaciones sindicales de la Mesa Sectorial siempre ha sido beneficiado también el cuerpo de los LAJ, incluso con movilizaciones y huelgas en las que ellos no han participado».

Mientras, continúa, «estas asociaciones de LAJ, corporativas e insolidarias, se han empeñado en dificultar los derechos del resto del personal posicionándose y actuando en contra de la promoción interna (...) asuntos en los que hasta ahora han tenido el inapreciable apoyo de Ministerio de Justicia, tan clasista o más que las propias asociaciones».