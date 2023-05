El hombre investigado por la muerte el pasado octubre de un joven de 27 años, al que propinó un puñetazo tras ser expulsados ambos de la discoteca Copity en el complejo de ocio Laseda Gastro Village, en la zona del golf de la playa de San Juan, «tenía intencionalidad y conocimiento de las consecuencias de sus actos». Así lo afirma el abogado de la acusación particular, José Moreno Bernal, en un escrito presentado ante el juzgado de Instrucción número 7 de Alicante para que la causa continúe instruyéndose por la Ley del Jurado al tratarse de un homicidio doloso y no imprudente, como alega la defensa del investigado.

El juzgado aún no se ha pronunciado sobre la petición al estar a la espera de un informe ampliatorio de la autopsia. La acusación particular recoge en su solicitud que las imágenes de las cámaras de seguridad demuestran que no fue una imprudencia la agresión, sino que fue «buscada y premeditada» y con «claros ánimos vengativos y por tanto dolosos».

Uno de los testimonios clave que aporta la acusación particular es el de un cliente de la discoteca Copity y amigo del fallecido, el cual ha declarado en el juzgado que cuando el investigado se dirigía hacia el joven Rubén decía que «le iba a dar un castañazo o una hostia que lo iba a matar».

Consecuencias

La acusación particular señala asimismo, en un escrito presentado en el juzgado ,que ha quedado acreditado que el investigado era conocedor de las consecuencias de sus actos violentos debido a «su condición física y preparación atlética curtida en gimnasios» y su formación sobre «técnicas de pelea, artes marciales y/o deportes de contacto».

En esta misma línea, indica la acusación en otro escrito que se trata de un «sujeto peligroso y violento con preparación y condición física suficiente para alcanzar fácilmente el resultado conseguido». Insiste la acusación en señalar que no es una persona «lega en pelea o combates cuerpo a cuerpo», sino todo lo contrario. Es una persona con un «alto potencial de peligrosidad y riesgo para la vida, tal y como sucedió, por acometimiento de actos violentos», señala la acusación particular, que recuerda que incluso los atestados policiales señalan que el investigado ha estado federado y ha competido en deportes de contacto y/o artes marciales».

Otro de los testigos declaró que el investigado le dio «una patada técnica de kickboxing fuera del establecimiento» a la víctima cuando esta le dio un puñetazo y afirmó que su impresión es que sabía pelear.

Grabaciones

Por otro lado, desde la acusación particular resaltan que las cámaras de seguridad del interior de la discoteca demuestran que Rubén no agredió a nadie en el interior ni tampoco «manoseó los pechos» a una mujer que estaba con el investigado dentro del establecimiento. En una de las grabaciones que figuran en la causa se aprecia que a Rubén se le cae una bebida y el ahora investigado se encara con él por lo ocurrido y le empuja. A continuación se pone entre ambos la mujer que acompañaba al autor del puñetazo y poco después son expulsados el agresor y la víctima de la discoteca.

La acusación rechaza que se trate de una agresión mutua pese a que inicialmente la hubo en la plaza del complejo. La riña previa había finalizado y Rubén fue agredido de forma dolosa. Actuó de forma sorpresiva y evitó que pudiera defenderse, añade la acusación. Le dio tal tremendo puñetazo que le hizo perder la conciencia. A consecuencia de ello cayó desplomado, impactando brutalmente la cabeza contra el suelo, muriendo por una fractura craneal y consecuente afección del sistema nervioso y vascular.