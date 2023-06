La Audiencia de Alicante ha absuelto al hombre juzgado el pasado mes bajo la acusación de agredir sexualmente a una mujer con la que se citó a través de la aplicación Tinder y no ve probado que mantuvieran relaciones sexuales sin el consentimiento de ella ni que se produjera una sumisión química que la dejó sin sentido.

El acusado ahora absuelto, defendido por la abogada Alicia Rebeca Garrigós Gutiérrez, se enfrentaba a una petición de seis años de prisión por parte de la Fiscalía.

Los hechos declarados probados en la sentencia dictada por la Sección Décima de la Audiencia se remontan a noviembre de 2019. El acusado, de 33 años en la actualidad, contactó con una mujer de 32 años a través de la aplicación Tinder y durante aproximadamente un mes estuvieron manteniendo conversaciones a través de esta red social y también en Instagram.

Cita en playa de San Juan

Al final acordaron conocerse en persona y se citaron el 1 de diciembre en un café de la playa de San Juan. Desde este establecimiento acudieron a un pub de la zona donde estaban unos amigos del acusado y allí estuvieron bebiendo cervezas, bailando juntos e incluso se besaron, según el fallo judicial.

Sobre la medianoche, el acusado y la denunciante se marcharon solos a comer algo a un establecimiento 24 horas y compraron unas napolitanas. Poco después la mujer vomitó y se fueron en coche hasta el domicilio del acusado en Mutxamel. Una vez en el piso la chica le pidió un pijama y ambos se acostaron en una cama y mantuvieron relaciones sexuales. Al día siguiente el procesado preparó un desayuno que tomaron juntos y el varón le acompañó luego a ella hasta donde tenía estacionado su coche. Ese mismo día y los siguientes mantuvieron nuevas comunicaciones y se citaron el 5 de diciembre.

Aunque la mujer dijo en el juicio que las relaciones no fueron consentidas y se sugirió la «sumisión química», el tribunal señala en la sentencia que no hay una «corroboración objetiva de la privación de sentido» y precisa que no se practicó ninguna prueba para acreditarlo. Asimismo, señala la sentencia que no se ha verificado «lesión ni vestigio alguno en el cuerpo de la mujer que pudiera indicar una práctica sexual inconsentida».

El tribunal concluye que la prueba practicada «es insuficiente para despejar toda duda razonable sobre el hecho necesitado de prueba, la falta de consentimiento determinada por la privación de sentido», por lo que procede la absolución del acusado. La sentencia puede ser recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia.