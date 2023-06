La Fiscalía ha solicitado este jueves sendas penas de cuatro años y un día de prisión por estafa y falsedad para el exresponsable de dos delegaciones de una empresa de mensajería urgente en Alicante y San Vicente y para una exempleada de la central en Barcelona. Los acusados han sido juzgados en la Sección Segunda de la Audiencia de Alicante bajo la acusación de estafar 1,4 millones a la firma matriz mediante la simulación de ingresos de reembolsos de dinero que nunca llegó a la cuenta de la sociedad. Además de la pena de prisión se solicita que indemnicen a la empresa con los 1,4 millones.

Las defensas han solicitado la absolución de ambos acusados al negar la acusación y han cuestionado la denuncia de la empresa y la investigación policial, que dio por válido el relato de la firma de mensajería y basó su intervención en la denuncia, tal como reconoció un policía ayer en el juicio.

Según la acusación de la Fiscalía, los hechos sucedieron entre los años 2012 y 2015, cuando los encausados estafaron a la empresa matriz 1,4 millones de euros mediante la falsificación de ingresos ficticios por servicios a contrarreembolso que la central les debía devolver.

El que fuera responsable de las dos delegaciones a modo de franquicia se ha acogido a su derecho a no declarar en el juicio, mientras que la acusada sólo ha contestado a las preguntas de su defensa y ha negado haber recibido de dinero de ningún franquiciado. Ha asegurado que cuando sucedieron los hechos ya no trabajaba en el departamento de reembolsos, sino en atención al cliente y que le cambiaron el ordenador y no podía acceder a dicho sistema.

Por su parte, el director jurídico de la empresa ha señalado en la vista oral que se manipuló el dinero que salía del banco y reembolsos salían como pagados no aparecían en la cuenta bancaria. Este testigo ha indicado que en Barcelona había una persona que verificaba que se ingresaban los reembolsos a favor de la empresa y «los marcaba como ingresados» a pesar de ser incierto.

Investigación

Una investigación interna reveló que las claves usadas para aparentar los pagos correspondían a la empleada juzgada en la Audiencia.

La presunta estafa fue denunciada ante la Policía Nacional en Madrid en enero de 2015 y los investigadores han reconocido en sus declaraciones, a preguntas de las defensas, que dieron por válido el contenido de la denuncia de la empresa y procedieron a detener a las dos personas ahora enjuiciadas.

Uno de los policías ha explicado que el departamento de informática de la empresa vio las direcciones IP desde donde accedieron para dar el visto bueno a los pagos ficticios y se verificó que los supuestos ingresos en el sistema no se correspondían con el importe reflejado en el banco.

Uno de los agentes reconoció a las defensas que la Policía no se realizó una pericial informática del listado aportado por la empresa en su denuncia.

Otro policía reiteró que los apuntes contables no se correspondían con el dinero ingresado en el banco y destacó que la acusada reconoció los hechos tras ser detenida en dependencias policiales. No obstante, la mujer no declaró en sede judicial.

Por su parte, la directora financiera de la empresa de mensajería manifestó en el juicio que la estafa se descubrió a raíz de un «descuadre de 400.000 euros en la cuenta». El Consejo de Administración encargó dos auditorías internas y otra externa y se acabó descubriendo que el cliente de Alicante y San Vicente era siempre el que no ingresaba los reembolsos, explicó la testigo.