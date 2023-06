La magistrada titular del juzgado de Instrucción número 4 de Elche ha decretado el sobreseimiento provisional y archivo de las diligencias abiertas a tres jóvenes investigados por un incendio causado en una vivienda al lanzar una carretilla tras asistir a la celebración de una boda.

El juzgado cierra así el caso por la vía penal al no considerar los hechos constitutivos de un delito de daños tras la solicitud de archivo cursada por el abogado defensor de dos de los denunciados, José Moreno Bernal, y el informe favorable de la Fiscalía, que también pidió el sobreseimiento provisional.

Los hechos ocurrieron la madrugada del 30 de octubre del pasado año en la calle San Agatángelo de Elche. Los tres varones investigados regresaban de una boda y uno de ellos lanzó una carretilla que acabó en la galería de una vivienda situada en el entresuelo de un inmueble. El artefacto pirotécnico provocó un incendio con unas llamas considerables que se pueden ver en un vídeo. La Policía Local, Bomberos y Policía Nacional acudieron al lugar del incendio y desalojaron el edificio, ya que «en el balcón había una botella de butano», según se señala en el auto judicial. Entre los vecinos desalojados había niños de corta edad y personas de edad avanzada con movilidad reducida.

Según el auto de archivo, la juez de Elche deja abierta la vía civil al perjudicado para reclamar un resarcimiento por los daños sufridos en el incendio, que fueron tasados inicialmente por la compañía aseguradora de la vivienda en unos 14.000 euros, aunque el peritaje oficial realizado para el juzgado redujo el importe a más de 5.000 euros.

La juez señala en el auto de archivo que no ha quedado acreditado el delito de daños y por tanto procede decretar el sobreseimiento. Para el abogado defensor de dos de los invitados a la boda que ahora han sido exculpados, no existe en este caso un delito de daño al no haber dolo en la actuación y no superar el perjuicio económico los 80.000 euros que establece la ley para que se contemple dicha infracción penal. Ninguna de las tasaciones supera dicho importe.

Sin intencionalidad

La Fiscalía también señaló en su petición de archivo que no puede atribuirse dolo -intencionalidad- a los investigados y explica que hay que situarse en el contexto de una celebración de una boda donde «el lanzamiento de material pirotécnico resulta más o menos habitual».

Añade el Ministerio Público que «sería contrario a la lógica pensar que en cada ocasión que este tipo de artefactos es utilizado en tales celebraciones el autor asume como probable la producción de un resultado dañoso y no obstante ello prosigue con la acción». A su juicio se trata de una acción «de marcado carácter imprudente» y señala que era «improbable pensar que con el lanzamiento de una carretilla se fueran a producir daños, mediante incendio, en una vivienda». Asimismo, recuerda que procedieron con rapidez «a dar aviso a los servicios de emergencia y a los vecinos» para evitar que el incendio se propagara.

El abogado José Moreno Bernal señaló en su petición de archivo que se trató de una actuación imprudente y que la carretilla no fue lanzada intencionadamente contra la casa, sino que acabó en el balcón por la autopropulsión del artefacto.

Como publicó este diario en su día, los vecinos tuvieron que permanecer hora y media en la vía pública hasta que los bomberos dieron por asegurada la zona.