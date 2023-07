«Es mi paisano, ¿Cómo le voy a quitar el móvil». Con estas palabras se justificó ayer un ciudadano argelino juzgado junto a otro acusado, de origen marroquí, bajo la acusación de apuñalar a un hombre originario de Argelia tras robarle un teléfono móvil en la playa de Levante de Benidorm. Los dos acusados negaron tanto el robo como el apuñalamiento, pero la víctima ratificó su acusación contra ambos y la Fiscalía solicitó a la Audiencia que les condene a nueve años y nueve meses de prisión por dos delitos de robo con violencia y homicidio en grado de tentativa.

Asimismo, el fiscal pidió que los dos acusados indemnicen a la víctima con 19.480 euros por el perjuicio sufrido y las secuelas. Por su parte, las defensas pidieron la absolución o alternativamente una condena por delito de lesiones.

Los dos acusados, que están en prisión preventiva tras ser detenidos la madrugada del 21 de mayo de 2022, no solo defendieron su inocencia, sino que acusaron a la víctima de agredirles previamente. Así, el acusado argelino negó haber robado el teléfono móvil a su compatriota mientras estaba tumbado en una hamaca de la playa de Levante poco después de la una de la madrugada. Según su versión, la víctima se dirigió a él con una barra de hierro y tras ser golpeado se puso a correr para huir del lugar.

Su amigo intentó defenderle y a continuación aparecieron en patinete amigos de la víctima que trabajan como porteros o camareros de establecimientos de la «zona guiri» de Benidorm y le ayudaron para agredir a su amigo. Indicó que tanto él como el otro acusado estaban borrachos y que fue él quien paró a la Policía para pedir ayuda, extremo negado por los agentes en el juicio, los cuales indicaron que fue al contrario.

Problemas con drogas

El otro procesado también negó el robo y precisó que la víctima y su amigo tenían problemas por un asunto de drogas. Señaló que ambos se enzarzaron en una disputa e intervino para separarles, momento en que «mi amigo echó a correr», pero «él no intentó quitarle el teléfono móvil».

La víctima llamó a sus amigos, uno de los cuales acudió con un bate de béisbol, y cuando llegaron al lugar «empezaron a pegarnos», manifestó el procesado. Este acusado indicó que evitó con su mano que le golpearan en la cabeza con una bate y que desconoce cómo resultó herido de arma blanca el denunciante.

La versión dada por la víctima el juicio no se parece en nada al relato de los acusados. Así, afirmó que estaba tumbado de madrugada en una hamaca de la playa de Levante hablando con su madre, que vive en Argelia, cuando de repente uno de los acusados le sustrajo su teléfono móvil, que lo tenía en le pecho mientras conversaba con los auriculares.

El hombre reaccionó para recuperar su telefóno móvil y se enzarzó en una pelea con el autor material del robo, al que golpeó antes de que sacara un cuchillo y resultara apuñalado. El otro acusado, según la víctima, también le acuchilló y sufrió varias heridas de arma blanca en el abdomen, en el antebrazo, en la frente y en la parte posterior del cuello.

Tras el acuchillamiento, la víctima explicó al tribunal que los agresores salieron corriendo y él tras ello a pesar de las lesiones sufridas.

La Policía Nacional recibió una llamada en la sala del 091 alertando de una pelea entre varones en la zona del Rincón de Loix y la primera patrulla que llegó observó a un hombre ensangrentado en mitad de la calzada que le pidió ayuda y señaló con las manos a los autores, que se marchaban del lugar.

Los policías confirmaron en el juicio que los dos sospechosos se marchaban a paso rápido y que inicialmente hicieron caso omiso a sus indicaciones para que se detuvieran.

Las armas blancas no fueron localizadas en el lugar del apuñalamiento, según los agentes. Una forense señaló en el juicio que las puñaladas no fueron punzantes y que no afectaron a órganos vitales de la víctima.