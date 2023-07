La Audiencia Provincial de Alicante ha iniciado este lunes la repetición del juicio con jurado a una pareja acusada de matar a una discapacitada en Benidorm para robarle dinero y el matrimonio ha vuelto a negar que hubieran urdido un plan para acabar con la vida de la mujer, que tenía 57 años y cobraba una pensión de casi 7.000 euros por sus patologías.

Mientras que la esposa del acusado ha negado cualquier participación en los hechos, su marido, con el que ella afirma que ya no tiene relación pese a no estar aún separados, ha admitido que cometió un homicidio pero no un asesinato con alevosía, como sostiene la Fiscalía.

El hombre alega que le dio un golpe en un arrebato durante una discusión con la víctima pero ha negado que todo estuviera planeado junto con su mujer.

La pareja llegó a ser declarada culpable el pasado año por un jurado y condenada a prisión permanente revisable, pero el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana anuló la sentencia a principios de este año y acordó que se repitiera el juicio al considerar que hubo defectos de forma en el objeto del veredicto por incluir solo preguntas desfavorables para los acusados.

Según la acusación de la Fiscalía, que ha vuelto a solicitar para la pareja la prisión permanente revisable por ser una víctima especialmente vulnerable, el acusado ayudaba a la mujer discapacitada en sus labores cotidianas e incluso fue su cuidador durante varios periodos de tiempo, además de mantener una relación sentimental con ella, paralela a la que tenía con su esposa. El matrimonio, siempre según el Ministerio Público, atravesaba una mala situación económica a principios de 2020 y ambos se pusieron de acuerdo para acabar con la vida de la mujer y robarle el dinero de la caja fuerte.

Combinación de la caja fuerte

Para ello, colocaron una cámara de videovigilancia en la habitación donde estaba la caja fuerte para copiar la combinación y una la consiguieron siguieron adelante con su macabro plan. El 14 de junio de 2020 viajaron en dos vehículos desde su domicilio en Adrall, junto a la Seu d’Urgell (Lleida), hasta Benidorm. El acusado se dirigió al domicilio de la mujer discapacitada, que se desplazaba en una silla eléctrica de grandes dimensiones, y tras una discusión le golpeó de forma sorpresiva cuatro veces en la cabeza con un objeto contundente y la dejó inconsciente, según la Fiscalía.

A continuación volcó la silla eléctrica, le puso el respaldo sobre ella y apretó con fuerza hasta que dejó de respirar y murió, según la acusación pública. Una vez muerta, se personó en el domicilio la esposa y ambos robaron dinero en efectivo, el teléfono móvil de la fallecida y efectos de valor. Limpiaron bien la casa y regresaron a su domicilio en la provincia de Lleida.

Frente a estas acusaciones, los acusados ha negado este lunes en el juicio que el crimen fuera planeado. Han explicado que viajaron a Benidorm en dos coches porque uno de ellos se lo había comprado la víctima al varón y se lo iba a devolver a cambio de 4.000 euros que pagaba un comprador. El varón acusado ha rechazado también en el juicio que fuesen amantes y ha calificado su relación con la víctima de «cercanía». Ha justificado que puso la cámara en la habitación de la caja fuerte a petición de la dueña de la casa y ha declarado que el día del fallecimiento, tras darle el dinero del coche, se molestó y se puso nerviosa cuando le dijo que le esperaba su esposa. Sacó su móvil y cuando le amenazó con contarle la relación que tenían le dio un golpe en la cabeza con un soporte para taladro que tenía. Aseguró que no le dio 4 golpes, que no se puso encima para aplastarla con la silla y que se marchó sin coger dinero de la caja fuerte.

La esposa del presunto autor material negó haber entrado en casa de la víctima tras su muerte y aseguró que no planeó matarla para robarle dinero. Indicó que su marido solo le contó en el viaje de regreso que la había golpeado-