La Audiencia Provincial de Alicante ha condenado a siete años de prisión al empresario kuwaití acusado de violar en tres ocasiones a la canguro de sus dos hijos de 7 y 5 años de edad en Calp. La Sección Tercera le ha condenado sólo por uno de los tres delitos de agresión sexual que le imputaban las acusaciones, por los que solicitaban más de 40 años de cárcel. El tribunal no ha considerado acreditadas las otras dos violaciones denunciadas por la víctima y le ha impuesto una pena 29 años inferior a la recogida en la sentencia del primer juicio, que tuvo que repetirse al anularlo el Tribunal Supremo.

La nueva sentencia notificada a las partes considera al acusado autor de un delito de violación con la agravante de prevalimiento de una relación de superioridad y además de los siete años de prisión condena al empresario a pagar una multa de 900 euros como autor de un delito leve de lesiones a indemnizar a la víctima con 15.000 euros por los daños morales y 280 euros por las lesiones.

El procesado tampoco podrá acercarse a la víctima a menos de 500 metros ni comunicarse por ella por ningún medio durante un periodo de diez años.

Los hechos declarados probados en la sentencia ocurrieron el 12 de septiembre de 2019 en Calp. La víctima, de origen marroquí, llevaba poco tiempo en España y trabajaba para el acusado como canguro de sus hijos desde el mes de julio. El acusado acordó con la mujer el trabajo a cambio de vivienda y la expectativa de regularizar su situación administrativa en España.

El día de los hechos, sobre las siete de la mañana, entró en la habitación donde estaba la canguro con ánimo de satisfacer sus deseos sexuales. Portaba un bote de lubricante, la empujó contra la cama y aunque ella trataba de quitárselo de encima le introdujo un dedo en la vagina y tras sentarse encima de ella le introdujo el pene en la boca y le obligó a practicarle una felación. La víctima intentaba vomitar y no podía respirar mientras el acusado seguía consumiendo la agresión sexual.

La canguro pudo zafarse del acusado al final y se encerró en el cuarto de baño. Allí estuvo un rato hasta que salió para marcharse de la casa, momento en que el acusado la cogió de un brazo y del cuello. La tiró al suelo y le propinó golpes y patadas, arrastrándola por el suelo mientras la tenía cogida del pelo. En un momento dado pudo zafarse de nuevo del agresor y huir de la casa.

Saltó la valla del jardín y llamó a la puerta del vecino, quien trató de tranquilizarla. Sin embargo, al ver que no llamaba a la Policía como ella le pedía salió a la calle en camisón, descalza y asustada. La mujer, "en estado de elevado nerviosismo", se encontró por la calle a un policía local de Calp de paisano que estaba fuera de servicio y el agente dio el aviso y se personaron efectivos de la Policía Local y de la Guardia Civil.

Los agentes la acompañaron hasta el domicilio donde sucedieron los hechos y tras identificar al empresario kuwaití desde la distancia se procedió a su detención.

Lesiones

La mujer sufrió hematomas, una erosión y una contractura muscular a causa de la agresión sufrida. Además presenta un trastorno de estrés postraumático de intensidad grave por la violación sufrida.

La sentencia también recoge una referencia a las otras dos violaciones denunciadas por la víctima que el tribunal no ha considerado acreditadas. Una de ellas, según denunció la canguro, habría sucedido en el mes de julio, cuando estaba en su habitación y entró el acusado con la intención de mantener relaciones sexuales con ella. La mujer asegura que se negó, forcejearon y le pidió que no lo hiciera porque aún era virgen y le arruinaría la vida al ser musulmana. El procesado, según la denuncia no estimada probada por la Audiencia, la habría penetrado analmente mientras la agarraba del pelo y le pegaba para que no gritase. La otra agresión no probada, a juicio del tribunal de la Audiencia, sucedió en circunstancias similares el 15 de agosto de 2019.

Sobre estas dos agresiones de las que ha sido absuelto el acusado, la Audiencia señala en la sentencia que han sido expuestos con "extensión y detalle" por la canguro, pero adolecen de precisión en aspectos relevantes, como las fechas concretas en que se produjeron dada la gravedad del relato. Asimismo, señala el fallo que los informes forenses no revelan ninguna lesión atribuible a otras fechas diferentes a la de las violación por la que ha sido condenado el empresario kuwaití.

Por contra, sobre la agresión sexual declarada probada el tribunal señala que la víctima ofreció un relato pormenorizado, "con reacciones emocionales" compatibles con los hechos y respondiendo con "evidente incomodidad y en un tono de voz abatido", llegando incluso a desmayarse en el juicio. Este relato se vio corroborado además con elementos periféricos que a juicio de la Audiencia acreditan que fue agredida sexualmente.

El acusado, que estaba en libertad cuando se repitió el juicio y aseguró que las relaciones que mantuvo con la canguro fueron consentidas, ha estado en prisión preventiva desde el 13 de septiembre de 2019 hasta el 15 de diciembre de 2022. La sentencia dictada por la Sección Tercera de la Audiencia de Alicante puede ser recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia.