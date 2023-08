La Audiencia Provincial ha absuelto a dos mujeres acusadas de favorecer la prostitución de una menor de 17 años en un piso de Alicante al considerar que estaban convencidas de que era mayor de edad, 19 años como le dijo ella misma, según se recoge en una sentencia dictada recientemente por la Sección Segunda.

Las dos acusadas, una de ellas defendida por el abogado José Soler Martín, se enfrentaban a una petición de condena de la Fiscalía de dos años y seis meses de prisión y una multa de 2.880 euros.

Los hechos declarados probados en la sentencia se remontan a julio de 2021. Una de las dos mujeres enjuiciadas tenía publicado un anuncio en una web de contactos donde ofrecía habitaciones para alquilar por semanas y proporcionando wifi, sábanas y toallas. La mujer se publicitaba como de máxima discreción y el 29 de julio alquiló una habitación a una menor de 17 años.

Sin participar en las ganancias

El piso estaba en la calle General Primo de Rivera y no le pidió la documentación personal a la inquilina, por lo que desconocía si era o no menor de edad. Sí sabía que en dicha habitación se podía ejercer la prostitución, pero no tenía control sobre esa actividad ni participación en las ganancias.

La menor ejerció la prostitución en dicha habitación durante unos días y en la misma casa estuvo también la otra acusada, de la que no consta que supiera que tenía menos de 18 años, según la sentencia. Ambas se conocieron en una casa de citas en Girona y en Alicante las dos pusieron anuncios por separado en la misma web de contactos, aunque en alguna ocasión realizaron un servicio sexual conjuntamente a un cliente, según el fallo de la Audiencia.

La dueña de la casa declaró en el juicio que ella no vivía allí y que lo que hicieran los inquilinos de las habitaciones era problemas de ellos. La Policía localizó a la menor en el piso tras una denuncia anónima.