Cálida despedida a tres fiscales con más de treinta años de carrera en la provincia de Alicante. Fiscales, jueces y abogados arroparon este viernes a Bernadette Torres, Ramón Siles y Encarnación Sarabia en la comida de homenaje que les organizaron sus compañeros con motivo de su jubilación anticipada, tras toda una vida dedicada al servicio del Ministerio Público en esta provincia. Retiros que se suman al del teniente fiscal de la Audiencia José Llor, que se jubiló el pasado mes de abril.

Siles, acusador público durante 35 años, ha sido el primer fiscal especializado en delitos económicos, informáticos y de odio en Alicante, además de presidir la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita. Durante doce años fue también jefe de Área de la Fiscalía en Elche, desde donde se trasladó a los juzgados de Benalúa. Ahí ha estado al frente del Ministerio Público durante los últimos tres años.

Sarabia, también con casi 34 años de profesión en su haber y 60 cumplidos, pasó el pasado 1 de agosto a la situación de jubilación siendo la primera mujer en la Fiscalía de Alicante en hacerlo. Desde el 91 ejerciendo como acusadora pública en Alicante, ha llevado Incapacidades y Menores y durante los últimos años de su trayectoria profesional ha estado adscrita al juzgado de Instrucción número 1.

Con 62 años de edad, 38 de trabajo en la Fiscalía y los últimos 15 volcada en la Violencia de Género, Torres es la tercera acusadora púbica homenajeadaeste viernes Durante su discurso se refirió a la lacra de la violencia machista paras subrayar que se trata de «un problema real» y señaló que "hasta que no se empiece por abajo, por la educación, no se empezará a conseguir nada". Tanto Siles como Sarabia dirigieron a sus compañeros palabras de agradecimiento a sus compañeros por haberse sumado al homenaje en unos discursos donde no faltaron referencias nostálgicas a los tiempos en los que desde Alicante tenían que cubrir las incidencias de juzgados en toda la provincia.

Asistentes

Más de medio centenar de compañeros del mundo judicial, entre fiscales, jueces y abogados se sumaron a esta despedida. Entre los asistentes se encontraban el presidente de la Audiencia Provincial, Juan Carlos Cerón; el fiscal jefe de Alicante, Jorge Rabasa; el fiscal del Tribunal Supremo y antes fiscal jefe de Alicante, Juan Carlos López Coig; así como los fiscales Anticorrupción, representantes de los distintos destacamentos del Ministerio Público en la provincia; y otros compañeros de carrera.