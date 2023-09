La Fiscalía solicitó ayer en la Audiencia de Alicante penas que suman casi 12 años de prisión para un acusado de violar, maltratar y amenazar de muerte a su pareja el pasado diciembre en un domicilio de Elda donde convivían. El acusado, en prisión preventiva tras ser detenido por la Policía Local de Elda, negó las acusaciones de agresión sexual, maltrato, vejaciones y amenazas, mientras que la víctima ratificó que fue golpeada de forma reiterada y agredida sexualmente a continuación.

Los hechos ocurrieron el pasado 17 de diciembre tras acudir el acusado a una comida de Navidad con sus compañeros de trabajo y la víctima a otra comida para celebrar la conclusión de un curso. Según el relato de la acusación pública, tras acudir ambos a sus respectivas comidas navideñas se dirigieron al domicilio donde residía y el procesado comenzó a insultar y amenazar de muerte a la mujer.

Auxilio

La mujer salió al balcón para pedir ayuda, pero el encausado la arrastró de los pelos hacia el interior de la vivienda, donde la golpeó reiteradamente en la cabeza y en la cara, según la acusación de la Fiscalía que fue ratificada en el juicio por la ya expareja del procesado. A continuación de estos hechos, el hombre obligó a la víctima a meterse en la cama y la forzó sexualmente.

Al día siguiente la mujer se marchó de la casa mientras el acusado dormía, acudió a casa de unos vecinos y tras dar aviso al 112 la Policía Local acudió al inmueble y detuvo al compañero sentimental de la víctima, que denunció los hechos y tardó 14 días en recuperarse de las heridas que sufrió, entre ellas algunas quemaduras de cigarrillos.

El procesado indicó que mantuvieron una discusión en el domicilio pero negó que la insultara, que la amenazara de muerte y que la iba a tirar por el balcón del sexto piso donde vivían. El acusado también negó que violara a su pareja e indicó que ella aceptó mantener relaciones sexuales tras la disputa mantenida.

«Fuera de sí»

Por contra, la entonces pareja del acusado señaló en el juicio que él estaba «fuera de sí» cuando se encontraron después de las comidas a las que acudieron por separado. Explicó que cuando llegaron al domicilio empezó a insultarla y a golpearla. Afirmó que salió al balcón para pedir auxilio pero no la escucharon. «Me arrastró de los pelos y me dijo que iba a tirarme por el balcón», afirmó la denunciante.

Sobre la relación sexual precisó que ella no quiso tenerla pero no se opuso por miedo a las consecuencias de resistirse.