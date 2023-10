La jueza del caso pérgola ha acordado requerir el Ayuntamiento para que otro jurista municipal emita un informe sobre el ofrecimiento de acciones por si se quieren personar en la causa al considerarse perjudicado con el presunto fraccionamiento de contratos en varias obras realizadas en La Alcoraya. El requerimiento de la magistrada María Luisa Carrascosa se realiza tras un escrito presentado por los fiscales anticorrupción, que solicitaron que el informe del jefe de los servicios jurídicos del Consistorio, Rafael Ramos, donde comunicaba que el Ayuntamiento no iba a personarse por no sentirse perjudicado, sea realizado por otro letrado porque que debió abstenerse al haber defendido inicialmente en la causa al exedil José Ramón González, uno de los investigados por un delito de prevaricación administrativa.

La titular del juzgado de Instrucción número 9 de Alicante da un plazo de cinco días al Ayuntamiento para que otros jurista se responsabilice del escrito e incluya las razones que avalan la postura del Consistorio. La providencia de la jueza, fechada el 5 de octubre, no es firme y puede ser recurrida ante el juzgado en el plazo de tres días.

Apelación a la Audiencia

Por otro lado, la jueza ha dictado otro auto donde rechaza, como era presumible, los recursos de reforma presentados por las defensas del exconcejal José Ramón González y los jefes de servicios de las áreas que dirigían los dos exediles investigados (Partidas Rurales e Infraestructuras). El exedil Manuel Jiménez recurrió directamente en apelación ante la Audiencia.

El juzgado mantiene su procesamiento y por tanto será la Audiencia Provincial de Alicante quien resuelva el recurso de apelación de los abogados de los investigados.

La magistrada señala en el auto que los investigados no pueden alegar ahora que no existan en este momento procesal indicios suficientes en su contra para continuar el procedimiento. La jueza reitera la existencia de indicios racionales de delito por parte de los recurrentes y señala que no cabe en este momento procesal un análisis «íntegro y exhaustivo del material probatorio que caracteriza al acto del juicio oral». En el auto de procesamiento la jueza indicaba que había indicios de «una omisión del procedimiento correspondiente en atención a la cuantía en la suscripción de los contratos, fraccionándose sus importes en varias actuaciones, ajustadas al límite cuantitativo del contrato menor».