Un jurado popular juzga desde este lunes en la Audiencia de Alicante a un joven de 24 años acusado de matar de un disparo a su pareja el día de Navidad de 2021 en su domicilio de Los Palmerales en Elche y pese a que la Fiscalía y otras tres acusaciones sostienen que el procesado fue el autor del disparo que segó la vida de Yolanda, una joven paraguaya de 25 años, Francisco N.M. se ha declarado inocente en la primera sesión del juicio, sólo ha contestado a las preguntas de su abogado defensor, Moisés Candela Sabater, y ha vinculado el crimen con el robo de tres paquetes de cocaína que había en su domicilio. Además, como ya dijo en la reconstrucción de los hechos, ha afirmado que se encontró el cadáver cuando llegó de madrugada tras repartir droga en Los Palmerales y que llamó al 112 pero colgó al pensar qué explicaciones iba a tener que dar a la Policía.

El acusado, para el que inicialmente se solicitan sendas penas de 25 y dos años de prisión por delitos de asesinato con alevosía y tenencia ilícita de armas, respectivamente, y su defensa pide la absolución, no sólo ha negado ser el autor del disparo en la cabeza que presentaba la joven asesinada, sino que también ha asegurado que no mantuvo una relación sentimental con la víctima y ha señalado que pudieron matarla para robar tres kilos de cocaína que tenía en su casa. La Fiscalía también solicita 200.000 euros de indemnización para los familiares de la joven asesinada.

Por contra, la Fiscalía, la acusación particular ejercida por la familia de Yolanda y las acusaciones populares ejercidas por la Generalitat y la Asociación de Mujeres Vecinales de Elche, mantienen que la joven fue asesinada porque decidió poner fin a la relación sentimental que mantenían desde noviembre de 2021.

Control sobre la víctima

Durante esa corta relación, las acusaciones afirman que el acusado ejercía un «control absoluto» sobre Yolanda, le impedía relacionarse con amigos compatriotas y recelaba de que alguien se pudiera dirigir a ella».

El día de Nochebuena de 2021, el acusado y la víctima discutieron a través de WhatsApp y fue cuando las acusaciones indican que decidió acabar con la vida de Yolanda y pidió ayuda a un vecino para comprar gasolina con el fin de hacer desaparecer cualquier prueba que le involucrara en el crimen planeado. Acudieron sobre las 20:20 horas a una gasolinera en la antigua carretera de Santa Pola y a la vuelta le pidió a una vecina que es prima suya unas botellas de agua vacías para rellenarlas con el combustible comprado.

El acusado convenció a Yolanda para que fuera a su domicilio de la calle Taronger y allí le esperó en Nochebuena con la intención de matarla, según las acusaciones. La joven llegó sobre la una y media de la madrugada del 25 de diciembre, se sentó en la cama del dormitorio principal y se descalzó. En ese momento, el procesado aprovechó la distracción de Yolanda y la relación de confianza entre ambos para sacar de forma súbita una pistola Llama del calibre 9 mm y tras colocársela en la cabeza efectuó un único disparo que le causó la muerte en el acto, según las acusaciones.

A continuación, siempre según las acusaciones, llamó a varios vecinos de Los Palmerales ofreciéndoles dinero para que le ayudaran a deshacerse del cadáver, pero nadie aceptó. Bajó entonces a la calle, donde estaba muchos vecinos, y a una mujer le dijo: «me voy, he matado a la chica». Se marchó del lugar y ese mismo día de Navidad llamó a su abogado y tras reunirse con él le dijo que en su casa estaba el cadáver de una mujer. El abogado alertó a la Policía, que encontró el cuerpo, pero el acusado se marchó y no fue apresado hasta el 30 de diciembre en un prostíbulo de Elche, vivienda en la que disparó a los policías con un fusil de asalto, acción que justificó ayer diciendo que no sabía con certeza si eran agentes y alegó que pensaba que eran las mismas personas que mataron a Yolanda.

Días antes de su arresto escondió presuntamente el arma del crimen en casa de una mujer, persona que según el acusado se dedicaba a traficar con droga y con la que Yolanda iba a trabajar para ganar dinero con el objetivo de traer a su hija de 4 años de Paraguay. El procesado declaró que la gasolina se la encargó Yolanda y que el crimen fue cometido cuando ella fue a recoger el combustible y cocaína.