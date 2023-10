El Tribunal Supremo ha anulado una rebaja que la Audiencia de Alicante aplicó a un agresor sexual en virtud de la conocida como ley del «sólo sí es sí» al considerar que la «extrema» violencia empleada en una violación ocurrida en Novelda no permitiría modificar su pena de prisión a la baja, sino que la elevaría, según informa Europa Press.

Los magistrados subrayan que el acusado empleó «una violencia intensa, inusitada» y «prolongada» que -tras la reforma del Código Penal- conlleva una pena mínima de 11 años de prisión por el delito de agresión sexual, cifra superior a los 9 años que se le impusieron al agresor en la sentencia de instancia o los 7 años aplicados tras la revisión.

En la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, la Sala de lo Penal explica que la Ley Orgánica de Garantía Integral de Libertad Sexual contempla penas mayores para los casos en los que la agresión se produzca con «violencia de extrema gravedad». Por ello, considera que en este caso la nueva redacción legal no beneficia al reo y que lo pertinente es dejarle la pena original de 9 años de cárcel.

Agredida tras querer dejar la relación

El hombre fue condenado por una agresión que tuvo lugar en junio de 2015, cuando quedó con su entonces pareja en un pub en Novelda. Aquella noche, ella le dijo que quería «dejar la relación» y se fueron juntos, en el mismo coche, con la intención de «irse a sus respectivos domicilios». Él, sin embargo, se desvió «por un camino rural» y la violó mientras le gritaba «guarra», «puta».

Ella consiguió zafarse y huyó corriendo, pero él la siguió hasta que la alcanzó. Según la sentencia, «la empujó, cayó al suelo, y una vez tumbada le dio multitud de patadas y puñetazos por todo el cuerpo, incluida la cabeza y la cara». Ella quedó semiinconsciente. El acusado «tras ver la violencia con la que había agredido» a su pareja le dijo: «Nena, cómo te he puesto». Y la llevó a Urgencias. Eso sí, le avisó de que tenía que decir a los sanitarios que «se había caído».

La Audiencia Provincial de Alicante le condenó a 9 años de prisión por un delito de agresión sexual y a 3 años por un delito de lesiones. En enero de este año, a raíz de la ley del «solo sí es sí» se le rebajó la pena de prisión relativa al delito de agresión sexual a 7 años al resultarle más beneficiosa. La mujer, disconforme con la rebaja, presentó recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

La víctima alegó que se había vulnerado su derecho a una tutela judicial efectiva y criticó que no se hubiese aplicado la disposición transitoria quinta del Código Penal que, a su juicio, «neutraliza toda posibilidad de rebaja de la pena fijada en la sentencia firme». La Fiscalía se adhirió a su recurso. En la resolución, el Supremo explica que no ha habido infracción de ley «por la no aplicación, en el juicio de revisión de la pena, de los distintos regímenes transitorios invocados».

Dicho esto, los magistrados analizan si la decisión de la Audiencia de revisar la pena se ajusta a la regla de retroactividad del Código Penal, «a la luz de la jurisprudencia plenaria» del propio Tribunal Supremo. «La respuesta, que ya adelantamos, debe ser negativa», apuntan. Así, el tribunal estima el recurso y anula la revisión de la condena e impone la pena de instancia -de 9 años de prisión- por agresión sexual.