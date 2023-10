Entre sollozos y aterrada por la experiencia traumática sufrida el pasado año en su domicilio de San Fulgencio. Así ha comparecido este lunes en la Audiencia de Alicante una ciudadana rusa que fue asaltada y violada presuntamente en su domicilio por su expareja, que además intentó matarla estrangulándola, según la víctima. El excompañero de la denunciante, que se ha declarado inocente en el juicio, se enfrenta a una petición de 30 años de prisión de la Fiscalía y la acusación particular por delitos de homicidio en grado de tentativa, agresión sexual y robo con violencia e intimidación.

Los hechos ocurrieron el 2 de mayo de 2022 en San Fulgencio y aunque el acusado ha negado haber violado e intentado matar a su expareja, de la que tenía orden de alejamiento, la víctima ha ofrecido un desgarrador relato del asalto sufrido y ha explicado al tribunal que «yo sólo quería sobrevivir» y por ello trataba de calmar a su expareja, ya que temía que iba a matarla y pensó incluso que había matado a sus hijos, que se encontraban en el colegio cuando fue agredida.

La Guardia Civil también encontró una huella dactilar en el marco de una ventana de aluminio, donde rompieron un cristal para acceder a la casa.

Un año separados

La mujer ha señalado en el juicio que estuvo viviendo durante dos años con el acusado, pero ya llevaban un año separados cuando sucedieron los hechos. La mujer ha indicado que tras entrar en su domicilio descubrió que estaba dentro su expareja y comenzó a golpearla desde el principio.

Según la víctima, el acusado portaba un cuchillo grande con el que la intimidó para que le buscara dinero. En todo momento, ha añadido la mujer, le agredió de forma violenta e incluso la tiró escaleras abajo.

«Me pegó con toda la fuerza cuando estaba en el suelo y no podía respirar», ha añadido la víctima, quien le decía que parara «pero seguía pegándome más».

La mujer ha afirmado que a continuación fue agredida sexualmente y que luego intentó matarla estrangulándola con un vestido que le puso en el cuello a modo de cuerda. Al principio fingió que perdía el conocimiento pero la descubrió y siguió apretándole en el cuello. Acabó entonces inconsciente, momento en que las acusaciones sostienen que el acusado pensó que la había matado y preparó en el pasillo una manta o colcha para envolver los que él creía que era un cadáver.

Colocó la manta y a continuación roció sus genitales con desinfectante con la intención de borrar cualquier vestigio que le inculpara, según los investigadores de la Guardia Civil.

Refugio en un banco

Sin embargo, la mujer no estaba muerta y tras despertarse le ofreció ir al banco para sacar más dinero y dárselo. El acusado, siempre según la víctima, aceptó y ambos se desplazaron en el coche de ella hasta una sucursal bancaria de San Fulgencio para sacar dinero en un cajero automático. La víctima aprovechó que salió una clienta y se metió en el interior de la oficina para pedir ayuda.

La mujer, según han explicado dos testigos, estaba «en pánico» y pedía que no le abrieran la puerta al varón y que llamaran al colegio porque temía por la integridad física de sus dos hijos, menores de edad.

El agresor, que se marchó del lugar con joyas sustraídas en la casa y no fue detenido hasta varios días más tarde por la Guardia Civil y la Policía Local de San Fulgencio, llegó a amenazar de muerte a su expareja y le dijo que «no tenía nada que perder...Si yo no estaba con él nadie estará conmigo», según ha declarado en el juicio la denunciante.

Además de la huella dactilar del acusado hallada en el marco de una ventana de aluminio por donde entraron a la casa, el perfil genético del procesado también apareció en una de las muestras recogidas en la zona externa de los genitales de la víctima.