«Me pedía dinero para guardar cola en los juzgados y gracias a que llamé por teléfono me enteré de que no había ningún procedimiento en el que figurara mi nombre». Con esta claridad lo explicó ayer ante el tribunal de la sección X de la Audiencia de Alicante una mujer que ha sentado en el banquillo de los acusados al abogado al que acudió para que le resolviera un tema laboral y otro de suplantación de identidad en internet, al que le entregó 3.385 euros y quien, según su testimonio, no hizo nada, no le devolvió el dinero y le provocó un perjuicio de 40.000 euros al haber expirado los plazos en los que podía haber actuado judicialmente.

Suspenden por sexta vez un juicio al expresidente de los Graduados Sociales de Alicante La denunciante y presunta víctima del delito de estafa o, alternativamente, del de apropiación indebida del que la Fiscalía acusa a este letrado, Carlos S.C., precisó que le dijo que cobraba mil euros por caso, que ella le iba haciendo entregas cuando podía para provisión de fondos, que nunca le facturó ni le liquidó nada y que cuando le pidió cuentas de sus gestiones la insultó y dijo que renunciaba. Madre soltera con tres hijos y padres mayores, insistió en que el abogado le decía que «si pagaba nos atenderían antes en el juzgado». Y ella se lo creía. Un testimonio que negó el acusado, quien a preguntas de las acusaciones, la pública y la particular, que ejerce la letrada Isabel Noguera, llegó a decir que se le pasó por la cabeza devolver el dinero pero que luego no lo hizo. Al tiempo que, pese a las reiteradas preguntas del fiscal en este sentido, no supo explicar por qué no le había hecho la liquidación. Un par de llamadas y un mail: mil euros Y que en el tema laboral, que en realidad era la disolución de un contrato de servicios y por cuyas supuestas gestiones cobró mil euros, apuntó que «hice un par de llamadas, envié un mail y gracias a eso cobró 20.000 euros». Un abonó que la mujer negó que se hubiera producido y del que el acusado no aportó ninguna prueba. En cuanto a la usurpación de la identidad, apuntó que «hablé a título personal con un policía y con un ingeniero, que me dijo que el informe costaría unos 1.200 euros», trabajo del que la denunciante tampoco tuvo constancia de que se hubiera realizado «mientras que me decía que las dos mujeres que me habían suplantado estaban dispuestas a pagarme», lo que tampoco ocurrió. El Supremo confirma una condena a un abogado alicantino por estafar 30.000 euros a un cliente con la excusa de pagar a jueces y fiscales El fiscal reclama 3 años y 9 meses de prisión y la devolución de las cantidades que le ingresó la mujer. La acusación particular reclama, además de la cárcel, el abono de los 40.000 euros en que la denunciante cifra el perjuicio que ha sufrido por la actuación de este letrado, que es reincidente. Su defensa planteó la absolución. Como responsable civil directo se cita a la aseguradora con la que el ICALI tiene suscrita una póliza de responsabilidad civil para sus colegiados y cuyo abogado defendió en el juicio que, en este caso, no se puede hablar de una mala praxis del letrado ya que en realidad se trató de una provisión de fondos para algo que no hizo.