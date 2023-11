No hubo retirada formal de la acusación pero, de facto, el fiscal del proceso por el supuesto abuso sexual a una mujer en un velero mientras realizaba junto a otros seis amigos (dos parejas y dos chicos, uno de ellos el encausado) la travesía Alicante-Tabarca planteó ayer al tribunal de la Audiencia provincial donde se están juzgando estos hechos que el acusado sea absuelto. «No se puede condenar a seis años de prisión por una sospecha», manifestó el fiscal José Luis Miota, quien tras la celebración de la vista oral considera que existen «dudas razonables que desaconsejan la condena».

La acusación particular sostiene que lo que importa es si hubo o no consentimiento y la defensa habla de «mala fe» de la denunciante

La mujer denunciante de los supuestos abusos, que además ejerce la acusación particular, sostiene que el acusado le suministró una sustancia, de la que en las analíticas practicadas no se ha encontrado rastro, con la que logró anular su voluntad para mantener unas relaciones sexuales a las que ella no dio su consentimiento ni prácticamente recuerda pero que, según dijo, nunca las hubiera mantenido sin preservativo, que fue como se practicaron.

Un relato que no concuerda con lo declarado por el acusado, con lo apuntado por alguno de los tripulantes ni con las pruebas toxicológicas practicadas a la chica, que única detectaron en su cuerpo la presencia de alcohol.

En cuanto a los momentos que precedieron al acto sexual, el encausado y algunos de los testigos coincidieron en que tanto él como la mujer se habían quedado dormidos en la cubierta, que se besaron y que después se marcharon a un camarote sin que la supuesta víctima diera muestras de que iba contra su voluntad o con ésta anulada.

El fiscal dijo creerse las versiones de los dos en el sentido de que «se trató de una relación sexual mantenida hace cinco años que ha destrozado la vida de dos personas». Agregó que «ella probablemente no lo hubiera hecho sobria pero el alcohol que ingirió hizo que no acordara de nada, ni siquiera de si había dado consentimiento». Y situó en el marco de la mera sospecha la afirmación de que había sido drogada para tener sexo.

El abogado de la defensa, Santiago Zunzunegui, hizo hincapié en que una embarcación donde su cliente sólo conocía a uno de los tripulantes, en altamar, sin vía de escape y quedándose dormido después de la relación «no es precisamente el modus operandi de un violador».

Consentimiento

La acusación particular mantuvo los cargos por abusos y lesiones, la petición de cárcel y una indemnización de 8.000 euros por los daños psíquicos y morales de la mujer. Sostuvo la letrada que su clienta está convencida de que fue drogada, aunque no haya nada que lo pruebe, y tras enfatizar que no se trató de «una artimaña» y que «no tenía ninguna necesidad de embarcarse en un proceso con abogados y psicólogos que le ha costado un dinero» espetó: «lo importante es si hubo o no consentimiento y ella dice que no. Y el consentimiento no se puede presumir».

La defensa acusó a la denunciante de «mala fe» por «orquestar una denuncia cuando hay un montón de indicios de que la relación fue consentida». Y pidió al tribunal «un reproche ejemplarizante para evitar estos comportamientos que van en detrimento de las mujeres víctimas de abusos».

Haciendo uso de la última palabra, el acusado reiteró su inocencia, dijo que fue él quien dio el citado consentimiento porque fue la chica quien inició la relación y añadió que si se le condenara «se haría un flaco favor a las mujeres».