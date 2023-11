Un acusado ha aceptado este viernes en la Audiencia de Alicante ser condenado a cinco años de prisión por causar un incendio en la vivienda de Callosa de Segura donde vivía con su pareja y a realizar 140 días de trabajo en beneficio de la comunidad por amenazarla de muerte y maltratarla.

La Fiscalía solicitaba inicialmente penas que sumaban 16 años y once meses de prisión, pero al inicio del juicio se ha alcanzado un acuerdo de conformidad junto con la acusación particular y la defensa, por lo que el acusado, que está en prisión por otra causa, se ha declarado culpable. Además de la pena de prisión, deberá pagar más de 5.000 euros de indemnizaciones y no podrá acercarse a la víctima durante seis años.

Los hechos reconocidos por el procesado sucedieron el 26 de abril de 2022, cuando la mujer, que estaba en el trabajo, comenzó a recibir mensajes insultantes e intimidantes de su pareja sentimental a través de WhatsApp.

Ánimo de atemorizar

Sobre las ocho y media de la tarde de ese mismo día la víctima regresó al domicilio donde residía en régimen de alquiler y empezó a realizar trabajos de calzado mientras su compañero sentimental estaba tumbado en un sofá. El procesado, con ánimo de atemorizar a su pareja, comenzó a acusarla de que le estaba engañando y la amenazó: "Te voy a matar, te voy a quemar la casa contigo dentro".

Acto seguido se levantó del sofá, se acercó a la mujer y le propinó varias bofetadas en la cara. La mujer le dijo entonces que no aguantaba más y que quería dejar la relación, lo que provocó una reacción violenta del procesado. Cogió un lápiz que había encima de una mesa y se lo clavó en el brazo, en el costado y en el pecho.

La víctima pudo salir corriendo del domicilio y cuando estaba en la calle llamó a la Policía. El acusado salió también a la calle e intentó sin éxito arrebatarle el teléfono, por lo que huyó del lugar al ver que se acercaba gente.

El acusado volvió posteriormente a la casa y comenzó a llamar a la puerta y a pegarle patadas. La mujer no le abrió y su compañero se marchó de nuevo.

La Policía Local acudió al domicilio de la víctima, quien acudió a un centro de salud para ser atendida y posteriormente al cuartel de la Guardia Civil para presentar denuncia.

Mientras estaba fuera la mujer recibió varios mensajes y llamadas del acusado, quien a las 23 horas se personó de nuevo en el domicilio, cuando no había nadie. Entró en la habitación de matrimonio y tras sacar gran cantidad de ropa del armario le prendió fuego y huyó. Según las acusaciones, el fuego causó daños por valor de 4.406 euros, importe que la aseguradora abonó a la dueña de la vivienda, y el coste de la intervención del Consorcio Provincial de Bomberos fue de 1.297 euros.