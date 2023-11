Estudió leyes pero su afición por las tecnologías le llevó a especializarse en una materia tan novedosa y con tantos retos como es el derecho digital y la protección de datos. Nacido en Madrid pero afincado en Elche, José Barragán (1982) es además perito judicial experto en nuevas tecnologías, especialista en ciberdelincuencia y, en lo tocante a la inteligencia artificial (AI), aboga por su necesaria regulación para que juegue a favor y no en contra del ser humano.

Socio del bufete Vilai Abogados y profesor de Normativa en ciberseguridad en institutos de la provincia, además de formador en materia de protección de datos para el profesorado en varios puntos de la Comunidad, defiende la necesidad de regular de forma correcta el uso de la IA para que no se convierta en un arma en contra del ser humano en vez de en una herramienta para facilitar su día a día. Y recuerda que los datos son el oro del siglo XXI y es preciso protegerlos.

El reciente despido y la inmediata reincorporación de Sam Altman a OpenAI como imagen visible de una batalla entre moralidad y negocio en la que parece haber ganado el dinero ¿apremia a establecer un marco ético claro para el desarrollo y el uso de la Inteligencia Artificial (IA)?

En la sociedad actual es muy complicado combinar ética y negocios. La IA es una tecnología que ayuda y ayudará al ser humano, pero que también lleva a cuestionarse el aspecto filosófico de su uso.

¿Piensa que se seguirá sólo el camino de la rentabilidad o hay esperanza de que también se tengan en cuenta aspectos no sólo crematísticos?

Ambos conceptos son compatibles. Hay que tener claro que la IA es un negocio y que las herramientas se crean precisamente por empresas que tienen ese objetivo claro. Ahora bien, es imprescindible regularla de forma correcta para que sea conforme a la ética y no se convierta en un arma en contra del ser humano si no en una herramienta para facilitar su día a día y que las tareas tradicionales se lleven a cabo de manera más eficiente.

¿A cuántos años luz está la legislación necesaria para esa regulación de los avances en IA?

La legislación sobre cualquier avance tecnológico llega cuando su uso se ha extendido en la sociedad y se conocen y experimentan sus riesgos. En la de la IA queda mucho por hacer. Existe actualmente una propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen normas armonizadas en materia de IA (Ley de Inteligencia Artificial), pero todavía no está en vigor, aunque se espera que a principios de año tengamos esta norma pionera a nivel mundial por parte de la UE.

Y mientras tanto, ¿cómo está regulada?

No está regulada. Tenemos pequeños adelantos que nombran estos sistemas y que establecen algún parámetro como elemento aplicable, aunque son conceptos muy generales. Podemos aplicar la legislación de la que disponemos, pero esto complica los procesos porque no existe una concreta sobre la IA encontrándonos con situaciones que son complicadas de apoyar legalmente.

¿Qué lugar ocupa España respecto al resto de países de la UE en este aspecto?

España está a la espera de la regulación europea al igual que los demás países de la UE. Por destacar algún texto español, podemos mencionar la Carta de Derechos Digitales, elaborada en 2021 a partir del trabajo realizado por un grupo asesor de expertas y expertos constituido por la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital en la legislatura anterior, en la que dedican un apartado a los derechos ante la IA que de manera muy escueta indican que se debe respetar la dignidad, la transparencia, y la no discriminación, entre otros. Algo que, por otra parte, ya tenemos en nuestra Constitución.

¿Y la UE respecto al mundo?

La UE quiere ser pionera en la regulación de la IA. Por eso la propuesta del reglamento es tan importante. Creo que Europa tiene unos objetivos muy innovadores, pero todavía insuficientes. En mi opinión, esta propuesta va a generar muchas dudas y no creo que se hayan tenido en cuenta todas las cuestiones que genera la IA. Aún así, es un gran paso.

¿Cómo se fija la responsabilidad civil y/o penal que pueda derivarse de la utilización de la IA teniendo en cuenta que el proceso arranca en los desarrolladores y acaba en el usuario?

El tema de las responsabilidades de la IA genera mucho debate por cuanto es muy complicado identificar al sujeto responsable derivado de los daños de un sistema que, aparentemente, es independiente y en el que han participado varios intervinientes. El legislador deberá optar por establecer de forma concreta los requisitos sobre responsabilidades.

¿Qué protección tiene el usuario? ¿Está asegurado de algún modo que se manejen los datos protegiendo su seguridad y privacidad?

Tenemos una regulación sobre protección de datos personales de referencia a nivel internacional. El problema es que no existe una concienciación en la sociedad sobre esta protección y los peligros de salvaguardar nuestros datos. A nivel legislativo nuestros datos están protegidos, el problema es que la sociedad se desprotege a sí misma publicándolos en internet de forma indiscriminada y sin miedo. Estos datos son los que después son utilizados por los ciberdelincuentes. No podemos olvidar que los datos personales son el oro del siglo XXI y debemos protegerlos. Y en cuanto a los de la IA, existe un problema importante, y es que no conocemos de dónde se sacan para entrenar a estos sistemas.

¿De dónde cree que se sacan?

Los datos que se utilizan para entrenar la IA son todos aquellos que están en internet, redes sociales y demás publicaciones en la red. La cuestión es que no se sabe hasta qué punto se han utilizado datos que están protegidos. Es muy complicado evaluar este hecho además de ser uno de los grandes retos para legislar.

¿Cómo podemos proteger nuestros datos?

Lo más importante es que la sociedad se conciencie del uso de sus datos en la red. Hay que tener en cuenta que todos los datos, imágenes y demás información de nosotros que colguemos en internet se quedará para siempre. En otros países en los que la regulación sobre la protección de datos no es la que tenemos a nivel europeo utilizan todos esos datos sin nosotros saberlo. Y hay que ser consciente de que los datos que introducimos en internet nunca son gratis.

¿En qué medida cree que estas aplicaciones fruto de la IA pueden empeorar las condiciones laborales o provocar más desempleo?

No creo que las empeoren pero sí que se van a modificar. La IA ha llegado para quedarse y, como ocurrió con la inclusión de internet en la sociedad, la IA lo que hará es cambiar nuestra forma de relacionarnos, de realizar determinados trabajos y, sobre todo, influirá en la creación de puestos nuevos que serán más adaptados a esa realidad tecnológica.

¿Y acrecentará las desigualdades sociales?

La IA ya crea desigualdades. No podemos olvidar que los datos con los que se entrenan estos sistemas son creados y facilitados por los humanos. Mientras exista desigualdad en la vida humana la habrá en la artificial. La información generada por la IA contiene sesgos discriminatorios, algo de lo que debemos ser vigilantes y tomar conciencia para su eliminación.

¿Debería haber campos vetados para la IA? ¿Es posible ponerle puertas a ese campo?

Prohibir y vetar siempre es posible mientras se respeten los derechos fundamentales. El problema está en decidir qué es lo que se tiene que evitar o impedir en un mundo digital. Creo que será complicado ya que la IA abarca tantas materias que es difícil de regular.

¿Qué pautas deberían implementarse para que la creación y el uso de esos sistemas no escapen al control al que están sometidos otros negocios?

Una regulación adaptada a la realidad. El legislador debe escuchar a los expertos y creadores de la IA. Sólo así se podrá legislar de forma adaptada y lo más realista posible.

¿Cuál es en su opinión el principal reto que tiene la Justicia en esta materia?

La Justicia tiene que actualizarse, pero antes de aplicar la IA se hace necesario que se modernice en otros muchos conceptos más importantes en la actualidad como es la formación en nuevas tecnologías.

¿Están preparados los operadores jurídicos (abogados, jueces, fiscales…) para abordar los conflictos que puedan derivarse del uso de la IA?

Rotundamente no. Es muy complicado. En primer lugar, por la novedad de la materia y, segundo, por la falta de regulación concreta. De hecho, todavía existen operadores jurídicos que, teniendo una normativa concreta y obligatoria en protección de datos, no se han actualizado, no la han implantado de forma correcta y, por tanto, no la están aplicando adecuadamente. Recordemos que ya estamos casi en 2024. Los datos son el elemento esencial de la IA. Mientras no cuidemos y respetemos los datos, la IA generará muchos problemas.

En casos donde la IA falla o causa daño (en vehículos autónomos, por ejemplo), ¿cómo se debería determinar la responsabilidad legal?

Estos casos son los que están generando grandes controversias ya que podemos aplicar la legislación civil existente, pero la IA genera nuevas situaciones que deben regularse. Además, han de establecerse las guías para saber a quién poder responsabilizar de los fallos y daños provocados por la IA. En el ejemplo de estos vehículos, no podríamos establecer a quien culpar, si al fabricante, al vendedor o al creador de los algoritmos. Es una cuestión complicada.

Con la IA procesando grandes volúmenes de datos, ¿cómo se pueden equilibrar las necesidades de innovación tecnológica con el derecho a la privacidad de los individuos?

Desde mi punto de vista el mayor reto jurídico que debemos afrontar para poder convivir con la IA es garantizar la protección de datos personales y la propiedad intelectual. Esta última materia también queda en entredicho con las creaciones que generan los sistemas de IA.

¿Cómo imagina que evolucionarán las leyes y regulaciones en torno a la IA en la próxima década?

Es muy difícil determinar porque la implementación de los sistemas de la IA en la sociedad no se ha generalizado, por lo que no se han experimentado las verdaderas consecuencias de su uso masivo y las nuevas situaciones que puedan surgir.

A medida que la IA se vuelve más avanzada, ¿cree que surgirá la necesidad de considerar derechos legales para entidades basadas en ella?

Los derechos deberían reservarse para los seres humanos y las medidas de protección para la IA han de centrarse en garantizar su uso ético y seguro por parte de los humanos.

¿Qué consejo le daría a los legisladores y empresas para prepararse mejor para los desafíos legales de la IA?

Creo que la IA todavía está en un estado muy inicial y existen desafíos legales numerosos y complejos que abarcan desde la privacidad y la seguridad de los datos hasta la responsabilidad por decisiones automatizadas y la protección de los derechos de autor. Creo que hay que ser conscientes de que la IA será una herramienta muy potente para ayudar a ser más eficaces y eficientes, sin olvidar que siempre será manejada y controlada por el ser humano.