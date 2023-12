Dos jóvenes acusados de una presunta agresión homófoba denunciada en 2021 en San Vicente del Raspeig serán juzgados en la Audiencia Provincial de Alicante por sendos delitos de odio y lesiones a dos jóvenes universitarios, a uno de los cuales le increparon por su condición sexual. La acusación particular, ejercida por el abogado José Moreno Bernal en nombre de los dos universitarios, solicita sendas penas de 5 y 6 años de prisión para cada procesado por los delitos de lesiones y de odio, mientras que la Fiscalía también les acusa por los mismos hechos y solicita condenas de 4 años y seis meses y de 5 años y seis meses.

Además de las penas de prisión, se solicitan para los acusados órdenes de alejamientos a las víctimas durante siete años, sendas multas de 1.440 euros e indemnizaciones por un total de 6.200 euros por las lesiones, secuelas y asistencia psicológica.

De acuerdo a los escritos de acusación presentados por la Fiscalía y por el abogado de las víctimas, los hechos sucedieron sobre las tres de la madrugada del 24 de junio de 2021 en San Vicente del Raspeig, cuando los dos universitarios regresaban a su residencia con otro grupo de personas tras haber celebrado la fiesta de la noche de San Juan. Según las acusaciones, los dos procesados circulaban en un ciclomotor cuando se encontraron en un primer momento con un grupo de unos quince universitarios en la calle Aeroplano de San Vicente. Los jóvenes de la moto se detuvieron para pedirles un cigarro pero les dijeron que no por no ser fumadores ninguno de ellos. A continuación, según precisa la acusación particular, comenzaron a increpar y atentar contra la dignidad y orientación sexual de uno de los universitarios que es bisexual. Así, comenzaron a llamarles «maricones» y «maricones de mierda» y se marcharon.

Aproximadamente había pasado media hora cuando los dos acusados circulaban por la calle Alicante de San Vicente del Raspeig y volvieron a encontrarse con el mismo grupo de universitarios, aunque ya sólo quedaban las dos víctimas agredidas y una joven. De nuevo se acercaron a ellos para pedirles un cigarro y tras la negativa a dárselo porque no tenía tabaco empezaron a menospreciarles y a llamarles otra vez «maricones» y «maricones de mierda», según las acusaciones.

El joven con el que habían tenido previamente un comportamiento homófobo y discriminatorio fue reconocido por los jóvenes de la moto, ya que también dijeron «si éste es el maricón de antes», añade la Fiscalía y la acusación particular.

Ataque sorpresivo

A continuación se bajaron de la moto, se acercaron a los jóvenes con sus expresiones y manifestaciones homófobas y les agredieron de forma súbita y sorpresiva. Señalan las acusaciones que no había motivo aparente para la agresión, «salvo la observancia y apreciación de la condición sexual manifiesta» del universitario que es bisexual.

Los dos acusados usaron sendos cascos integrales de moto para golpear a las víctimas. Al joven bisexual, uno de los acusados le llamó de nuevo «maricón» y le golpeó fuertemente en la cabeza con el casco, causándole una contusión craneal leve.

Acto seguido, el otro procesado usó su casco para propinar al otro universitario un tremendo golpe en la cara que le hizo caer al suelo y perder la conciencia y varios dientes.

Los agresores se dieron a la fuga, pero la víctima de la agresión homófoba pudo anotar la matrícula del ciclomotor en el que viajaban los autores y tras aportarla en la denuncia pudieron ser identificados.