Su detención en 2015 fue presentada por la Guardia Civil en el marco de una operación en varias provincias que permitió evitar que un centenar de armas pudiera acabar en manos de delincuentes comunes o yihadistas, pero en el juicio celebrado este martes en la Audiencia de Alicante no se ha hecho mención alguna a esta posibilidad y la acusación de la Fiscalía a un vecino de El Verger se ha centrado exclusivamente en el almacenamiento de armas y municiones de guerra en un taller de manipulación de armamento que tenía en su domicilio.

La petición inicial del Ministerio Público era de 16 años de prisión por dos delitos de tenencia de explosivos y depósito de armas y municiones de guerra, pero la defensa del procesado, ejercida por los abogados Francisco Miguel Galiana Botella y Moisés Candela Sabater, ha alcanzado un acuerdo de conformidad con la Fiscalía y la pena se ha quedado en dos años de cárcel que le ha impuesto «in voce» la Audiencia tras declararse culpable en la sala de vistas de la Sección Tercera.

Además de retirar la acusación por tener diez kilos de pólvora en la casa de El Verger, hecho por el que le pedían 6 años, la Fiscalía ha rebajado de 10 a 2 años de prisión la petición por el delito de depósito de armas de guerra al estimar que concurre la atenuante de dilaciones indebidas muy cualificadas. La causa judicial estuvo paralizada durante más de cinco años y no por culpa del procesado, según destacó la fiscal que intervino en el juicio, que además no se opuso a la suspensión de la ejecución de la pena al carecer de antecedentes, no superar los dos años y pagar el acusado una multa de 9.600 euros.

Policía de Dénia

En esta misma operación de la Guardia Civil fue detenido un policía nacional de Dénia, pero el juzgado acordó el sobreseimiento de las actuaciones contra este agente.

La acusación de la Fiscalía reconocida ayer por el vecino de El Verger, que trabajaba como empleado en una armería de Ondara, recoge que la Guardia Civil solicitó en 2015 autorización para registrar la vivienda del acusado a raíz de los datos obtenidos en la investigación realizada al policía nacional y en una dependencia anexa a la casa principal localizaron un taller especializado para la manipulación de armas de fuego.

El procesado tenía en su domicilio numerosas armas para las que tenía licencia, otras que estaban inutilizadas y cerca de una veintena de las que no tenía el permiso ni la guía de pertenencia para su tenencia legal. En concreto, la Guardia Civil le intervino ocho fusiles y subfusiles, una pistola, un bastón escopeta y una escopeta, así como dos silenciadores y más de 17.700 cartuchos metálicos de diferentes calibres.

En el mismo taller los agentes encontraron también armas susceptibles de ser rehabilitadas, como dos pistolas ametralladoras con las que se podría disparar tras cambiarles el cañón, un fusil de asalto tipo AK-47 -Kalashnikov- y un subfusil. El procesado disponía asimismo de varias armas cortas y largas para las que es necesario tener autorización de coleccionista.