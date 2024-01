La Audiencia de Alicante ha condenado a dos años y medio de cárcel a un hombre acusado de maltratar reiteradamente a su hija durante nueve en el domicilio familiar en la localidad de San Vicente del Raspeig, según el fallo al que ha tenido acceso este diario. La principal prueba ha sido las declaraciones tanto de la niña como de su madre que ratificaron ante el tribunal las agresiones. Sin embargo, este testimonio no ha servido para condenar al acusado por un delito de abusos sexuales, que según las acusaciones, también se habrían producido de manera reiterada durante esos años. En este caso, solo se contó con el testimonio de la niña, ya que la madre no presenció esos episodios; y la Audiencia no ha visto suficiente prueba para justificar la condena de más de cinco años de prisión que se le reclamaban.

