La cuestión nuclear del juicio celebrado en la Audiencia de Alicante a un ciudadano chino por la violación de una compatriota era si había habido o no penetración, con independencia de que fuera o no completa. Y según la sentencia, que ha sido recurrida, «la sala no tiene dudas de que acusado introdujo, aunque no fuera plenamente, su miembro viril en la vagina de la víctima, aunque solo fuera por un breve momento, lo que agrava la acción y la hace incardinable en el tipo del artículo 179 del Código Penal», es decir, el que castiga la agresión sexual con penas que van de seis a doce años de prisión.

Cinco años (uno más del mínimo legal) ha sido la pena que el tribunal de la sección Tercera de la Audiencia ha impuesto finalmente a este acusado de violación para el que la Fiscalía solicitaba diez. Eso además de la prohibición de acercarse a menos de 500 metros de la víctima en los cinco años siguientes al cumplimiento de la pena privativa de libertad,el mismo tiempo de libertad vigilada y la expulsión del país por diez años una vez acceda al tercer grado o le sea concedida la libertad condicional. A ello suma una multa de algo más de 300 euros, otra orden de alejamiento por seis meses y el pago de una indemnización de 5.000 euros por las lesiones que le provocó a la mujer. Una habitación para dormir El tribunal considera probado que condenado y víctima, excompañeros de trabajo, quedaron en Alicante para ir a una fiesta. Dado que ambos vivían fuera de la ciudad, y con el fin de compartir gastos, alquilaron una habitación «para dormir». Así ocurrió hasta que a las 6 de la mañana del 18 de mayo de 2022 el hombre intentó forzar a la chica topándose con la férrea defensa que ella planteó. Una oposición que él intentó vencer tapándole la boca con una camiseta para impedir que gritara y apretándole el cuello hasta que se desnudó por completo y se tumbó sobre ella, momento en que se consumó la agresión sexual. Aún así, los gritos desesperados de la mujer pidiendo auxilio fueron escuchados por algunos de los vecinos, que avisaron a la Policía. Puerta bloqueada El hecho de que a la llegada de los agentes el acusado hubiera cerrado con llave y bloqueado la puerta, poniendo delante la cama y una butaca que impedía el paso, no ayuda a dar credibilidad a su declaración de inocencia. Él esgrimió que había bebido, lo que en ningún momento quedó probado, y atribuyó el incidente al enfado de la chica ante su negativa a vivir con ella ya que estaba casado en China. No obstante, la descripción de lo que los policías se encontraron a su llegada es totalmente compatible con el relato de la mujer, que llegó a morder y a arañar a su agresor. Ella también presentaba lesiones leves provocadas por el forcejeo. El condenado está en prisión desde que fue detenido por estos hechos en mayo de 2022.