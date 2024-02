El empresario de Alicante Javier Reina declara que nunca se vincularon a un negocio de aceite los 100.000 euros que le reclama un exsocio

El empresario de Alicante Javier Reina aseguró ayer ante el tribunal de la Audiencia provincial que le está juzgando por los delitos de estafa, apropiación indebida, falsedad en documento mercantil, administración desleal y delito societario que los 100.000 euros que le reclama el exsocio que junto con la Fiscalía le ha sentado en el banquillo, el empresario de Novelda Ignacio Torregrosa, no los aportó para hacer un negocio de aceite de girasol, como el querellante sostiene, sino que en realidad fue un préstamo participativo a Ociex Internacional S.L., actual Business World Alicante S.L., de la que Reina es el CEO y el querellante, socio.

El juicio por estos hechos, que datan de hace más de una década y en el que los acusados se enfrentan a una petición de hasta 12 años de prisión que reclama la acusación particular (la Fiscalía pide 8), ha arrancando ante un tribunal de la sección Séptima presidido por el magistrado Joaquín Orellana, quien antes de dar comienzo la vista ha planteado a las partes la posibilidad de llegar a un acuerdo.

El querellante ha pedido recuperar esos 100.000 euros más los intereses y las costas, lo que no han aceptado ni Reina ni su socio y también acusado Francisco Javier Llobregat. Ambos se han declarado inocentes de los cargos que se les imputan.

Socio inversor

Quien también fuera presidente de la Asociación Terciario Avanzado definió su relación inicial con Torregrosa «de confianza y amistad», aseguró que desde el principio sabía que era el «socio inversor» de Ociex Internacional y que había información por escrito de todos los contratos que firmaba la mercantil, de la que el noveldense era además el director financiero.

En respuesta a las preguntas de todas las partes, excepto a la acusación particular, a la que los acusados declinaron contestar, Reina sostuvo que sí que existía un acuerdo para hacer un negocio con aceite de girasol, (lo que ponen en duda tanto el Ministerio Público como el abogado de Torregrosa, que consideran que fue un engaño), aunque lo desvinculó por completo de esos 100.000 euros.

Agregó que en más de una ocasión la empresa le había planteado devolverle el dinero más los intereses, además de comprarle sus participaciones, y que el querellante siempre se había negado. Afirmación que Llobregat puntualizó: «Ha habido muchas conversaciones, pero yo nunca he visto un cheque».

Traspaso de cuentas

En su declaración como testigo, dijo no entender por qué sus 100.000 euros fueron traspasados de la cuenta en la que los ingresó a otra, también de Ociex Internacional pero de una entidad bancaria diferente, y de ahí la mitad a una de Ociex España. «Pregunté y me dijeron que era para pagar gastos, pero en ese momento le dije a mi entonces mujer que me habían engañando», precisó Torregrosa.

En el mismo sentido que la declaración de Reina discurrió la de su compañero de banquillo. Llobregat justificó que Ociex Internacional no tuviera sede ni personal propio (se nutría del equipo de Ociex España, dijo) para reducir gastos, apuntó que antes de llegar Torregrosa, el negocio del aceite ya estaba en marcha ( aunque al final nada se concretó), y añadió que el empresario de Novelda aportó esos 100.000 euros para entrar en la sociedad de la que, puntualizó, no sabe explicar por qué se quiso ir.

Isidro López, otro de los entonces socios de Ociex Internacional junto a Reina, Llobregat, Torregrosa y Ociex España y sin relación hoy con la mercantil, testificó echando un capote a los dos acusados al afirmar con seguridad que «el préstamo participativo (de Torregrosa) fue a cambio del 20% de las acciones» y que se destinó a que la empresa tuviera liquidez.

Aunque también admitió que «a veces ni yo tenía claro los bolsillos», en relación a las mercantiles entre las que las acusaciones mantienen que hubo transferencias de dinero de modo que el aportado por el querellante en una fue a parar a otras sociedades de Reina.

El denunciante: «Yo solo quiero recuperar lo que es mío»

De una relación personal compartiendo mesa y mantel con las respectivas familias a una querella y un juicio. Es el camino que han recorrido las relaciones entre los empresarios Javier Reina e Ignacio Torregrosa, querellado y querellante en este proceso.

En su declaración como testigo, Torregrosa negó tajante que los 100.000 euros objeto del litigio fueran en realidad un préstamo participativo. «Lo puse como concepto en la transferencia porque yo confiaba en Javier y me dijo que era mejor que lo hiciera así. Aunque también ponía que había firma mancomunada y no era cierto», precisó.

El querellante dijo también que no quería hacer daño a nadie, «solo recuperar lo que es mío». Y precisó que había rechazado devoluciones del dinero «porque eran cantidades que en ningún caso llegaban a los 100.000 euros, que es lo que puse para un negocio de aceite de girasol que no salió».

El empresario de Novelda insistió en que en esos momentos su confianza en Reina y el resto de los socios era total. «Él me decía que había unos ficheros para firmar y yo los firmaba. Eran mis amigos».

A preguntas de las defensas agregó que «si se hubiera tratado un préstamo participativo habría ido a un notario para pedir garantías, lo que no hice».

Y matizó que sus abogados le aconsejaron que no pusiera todo el dinero de golpe, «pero lo hice porque Javi me dijo que hacía falta para traernos el aceite que nunca llegó».