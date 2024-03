La mercantil que se disputa una finca a golpe de excavadora en Alicante se querella contra la jueza y el TSJ lo archiva al no ver delito

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad acaba de archivar la querella que Gestipaulista S.L., la mercantil que se disputa con la familia Boluda de Alicante la posesión de una finca en el Cabo de la Huerta, le presentó a principios de año a la magistrada que en dos ocasiones ha acordado paralizar los trabajos de demolición que esta empresa había iniciado en la parcela otras tantas veces.

La jueza ordenó a la querellante que se abstuviera «de entrar en la parcela y de llevar a cabo cualquier acto material de ocupación y destrucción de la finca» por «el peligro» que se corre, en caso de hacerlo, de no poder asegurar la propiedad en el supuesto de que la Justicia le diera la razón la familia Boluda «toda vez que ambas partes litigantes se encuentran incursas en una contienda judicial relativa a la posesión de la finca arrogándose cada una de ellas ya no sólo la posesión del inmueble sino la titularidad del mismo».

Desacuerdo

Un tribunal formado por los magistrados Pilar de la Oliva, Pía Calderón y José Francisco Ceres considera que los argumentos expuestos por Gestipaulista S.L. en la querella son fruto de su desacuerdo con las decisiones de la magistrada, «discutibles en todo caso procesalmente, lo que resulta legítimo, pero no posibilitan la admisión de una querella por prevaricación contra la titular del órgano judicial que las dicta».

El TSJ no solo ha desestimado la querella al no ver indicios de delito sino el también el recurso de súplica que presentó la mercantil acordando el archivo en un auto contra el que no cabe recurso.

A criterio de esta jueza, la familia Boluda, quienes aseguran ser los propietarios y poseedores del terreno desde hace más de medio siglo, «cuentan con una apariencia de buen derecho de ser los poseedores del terreno discutido puesto que de la documentación aportada se aprecian unos indicios de probabilidad, de verosimilitud de su situación sobre la finca».

Y sostiene, en cuanto a su decisión de parar los trabajos de demolición, que «los actos de despojo y destrucción de los elementos arquitectónicos (de los que se han aportado fotografías al juzgado) implican un peligro de que no se pueda cumplir la posible sentencia favorable a las pretensiones de la parte demandante, generando una situación que sea después difícil de revertir».

La mercantil, que asegura haber comprado los 4.000 metros cuadrados en disputa, está ahora a expensas de que en la Audiencia de Alicante se resuelva la petición que también ha presentado para que se aparte del procedimiento a esta magistrada. Una recusación que es difícil que prospere tras el revés del TSJ a las pretensiones de Gestipaulista S.L.

Además de esta causa y la que se tramita sobre el fondo del asunto, la empresa exige casi medio millón a la familia Bolula y a su abogado a cambio de no querellarse contra todos ellos por injurias por supuestas manifestaciones sobre el presunto origen ilícito del dinero con el que se habría adquirido la propiedad.

