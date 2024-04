Condenado a 8 años por vender éxtasis a un menor que murió tras consumir dos pastillas en Alicante

La Audiencia Provincial ha condenado a penas que suman ocho años de cárcel a un joven de 27 años que vendió éxtasis a un menor de 17 años que falleció 23 días después de consumir dos pastillas en Alicante, pero le absuelve del delito de homicidio imprudente que le imputaban la Fiscalía y la acusación particular, según la sentencia dictada por la Sección Primera.

El acusado Daniel H. V., que ya tenía antecedentes penales por tráfico de drogas, ha sido condenado por un delito contra la salud pública a seis años de prisión y multa de 5.477 euros y a otros dos años por un delito de tenencia ilícita de armas. Sin embargo, la Audiencia le exculpa del homicidio imprudente porque el tribunal considera que no se puede afirmar que "debiera o pudiera racionalmente prever el fatal resultado que efectivamente aconteció, la reacción letal que la ingestión de éxtasis produjo en el menor, ni que asumía o aceptaba la causación del mismo, por más que la conducta ilícita que realizó de venta de éxtasis pusiera en peligro la salud de las personas que lo consumieran".

Señala el fallo que es evidente que el acusado sabía que cuando vendía MDMA -éxtasis- ponía en peligro la salud de las personas que le compraban la droga para consumirla. Sin embargo, añade el tribunal que no puede afirmarse que previera que su ingestión pudiera causar la muerte de las personas a las que se las suministraba.

Reacción mortal

Precisa la sentencia que el procesado no elaboraba los comprimidos de éxtasis, ignoraba su composición exacta, desconocía cuantas pastillas iba a tomar ese día el menor y no ha quedado acreditado que la ingesta de dos pastillas produjeran una reacción "adversa y mortal" como la sufrida por la víctima. En este sentido, señala que la amiga de 16 años también tomó dos éxtasis y "no sintió la menor indisposición", además de que con anterioridad ya le había vendido pastillas de éxtasis al menor y a su hermano y no habían sufrido reacciones adversas.

Según los hechos declarados probados en la sentencia, que puede ser recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, el 30 de junio de 2023 el acusado vendió cuatro pastillas de éxtasis -MDMA- a dos hermanos gemelos de 17 años en Alicante. Pagaron 15 euros por cada pastilla y el acusado conocía la minoría de edad de los compradores y el peligro para la salud de los menores, según señala la Audiencia. El traficante ya le había vendido pastillas con anterioridad, desde hacía un año antes de los hechos, y los compradores contactaban con él a través de una cuenta de Instagram.

El mismo día que compraron las pastillas, uno de los menores estaba con una amiga de 16 años y sobre las cinco de la tarde ingirieron dos éxtasis cada uno. Unos cuarenta minutos después de la ingestión, se encontraban en la parada del TRAM del Mercado Central de Alicante y el menor de 17 años comenzó a sentirse mal y a sufrir convulsiones. La amiga llamó a una ambulancia y el menor fue evacuado al Hospital de Sant Joan, donde ingresó en estado grave y falleció el 22 de julio por un fallo multiorgánico a causa de una intolerancia o intoxicación a causa de la ingesta de las pastillas de MDMA.

Diez días antes del fallecimiento, la Policía Nacional realizó un registro en casa del traficante tras la denuncia de la madre del menor e intervino 111 pastillas de MDMA, 41 gramos de MDMA, 55 gramos de hachís y 92 sellos de LSD, así como una pistola, un revólver, 1.700 euros, una báscula de precisión y otros efectos.