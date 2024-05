Suspenden el ingreso en prisión de los dueños de los seis perros que mataron a un vecino de Pinoso

La pareja propietaria de los seis perros que atacaron y mataron a un hombre de 74 años en octubre de 2016 en Pinoso no tendrán que entrar en la cárcel para cumplir la pena de dos años que impusieron a los dos acusados. Así lo ha acordado esta semana en un auto el juzgado de lo Penal número 7 de Alicante, que ha suspendido la ejecución de la pena de prisión a petición de los letrados defensores, los hermanos Iván y Alberto Padilla Franco, del Bufete Padilla Abogados.

La suspensión del ingreso en prisión, a la que no se opuso la Fiscalía pero sí el abogado de la acusación particular ejercida por la familia del fallecido José Sellés, queda condicionada a que los acusados no delincan en un plazo de cinco años y a que durante este periodo abonen cuotas mensuales para satisfacer parcialmente la responsabilidad civil fijada en la sentencia, de unos 171.000 euros.

Así, en función de las alegaciones formuladas por los abogados sobre la situación de cada acusado, se ha fijado una cuota mensual de 550 euros para el hombre condenado y otra de 250 euros para la mujer, con la que ya no mantenía una relación cuando ambos fueron juzgados en marzo de 2022 en Alicante.

Dos de los perros que atacaron al vecino de Pinoso. / AXEL ÁLVAREZ

La pareja fue condenada inicialmente en abril de 2022 por el juzgado de lo Penal número 7 de Alicante a sendas penas de dos años y seis meses de cárcel por un delito de homicidio por imprudencia grave, pero la Audiencia Provincial la rebajó posteriormente tras el recurso presentado por los abogados defensores. Mientras que redujo la pena de cárcel, el tribunal mantuvo las indemnizaciones de 100.000 euros a la mujer del fallecido, de 20.400 euros a cada una de las tres hijas de la víctima y otros 10.449 euros a la Conselleria de Sanidad.

La Audiencia le rebajó la pena al estimar que pese a incurrir los acusados en una negligencia grave no constaban ataques previos y carecían de antecedentes penales, entre otros razonamientos jurídicos.

Primer delito

Precisamente, para acordar ahora la suspensión de la pena de prisión el juzgado ha tenido e cuenta que uno de los requisitos que vienen recogidos en el Código Penal es que la persona haya delinquido por primera vez. En este caso, señala el auto de ejecución notificado esta semana, «no cuenta ninguno de ellos con ningún antecedente penal distinto del derivado de la sentencia» por la muerte del vecino de Pinoso. A la ausencia de antecedentes, el juzgado ha valorado que la condena sea por un delito imprudente y no doloso y al estimar que existen «circunstancias reveladoras de peligrosidad» en los condenados considera que la ejecución material de la pena de cárcel no resulta necesaria para evitar que cometan nuevos delitos.

Asimismo, se ha tenido en cuenta el compromiso de satisfacer el pago de las indemnizaciones de acuerdo a su capacidad económica.

Los hechos enjuiciados ocurrieron el 26 de octubre de 2016 en la pedanía de El Faldar en Pinoso. José Sellés, de 74 años, regresó a su domicilio tras dar un paseo y «fue atacado, en la vía pública, por seis perros, los cuales consiguieron tirarlo al suelo, arrastrándolo y mordiéndole por todo el cuerpo», según la sentencia. El ataque no cesó hasta que llegó a auxiliarle su vecino y dueño de los perros junto a su pareja. El hombre fue trasladado al Hospital de Elda, donde falleció el 31 de octubre a causa de una insuficiencia cardiorrespiratoria provocada por «una isquemia mesentérica no oclusiva sobrevenida como complicación del proceso traumático sufrido como consecuencia de las lesiones causadas por el ataque de los perros, habiéndose visto favorecido el debut de dicha isquemia por las patologías previas que presentaba el finado».

