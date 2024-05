Los juzgados especializados para enjuiciar los malos tratos de la provincia de Alicante, en el limbo

Alicante iba a tener los primeros juzgados penales de la Comunidad Valenciana especializados en Violencia de Género y que iban a asumir los casos de toda la provincia. Tres años después de anunciarse por el anterior Consell, la especialización judicial ni está, ni se la espera y permanece en el limbo a pesar de que ya se han creado los juzgados que se necesitaban para ponerlos en marcha. El motivo es que los números no dan y serían necesarios más órganos judiciales para poder especializarlos. Las fuentes del Palacio de Justicia consultadas por este diario explicaron que el principal riesgo es que estos órganos judiciales se colapsen, cuando un asunto como la violencia de género necesita ser prioritario.

En estos momentos, los asuntos de violencia de género se están repartiendo entre los once juzgados de lo Penal de Alicante que asumen los casos de la capital, así como de seis partidos judiciales de la provincia que no tienen juzgados de lo Penal. La pretensión de la Conselleria de Justicia en los tiempos del Botànic era especializar dos de estos juzgados en Alicante para que asumieran los casos de toda la provincia de Alicante. En el momento del anuncio, había nueve órganos de lo Penal en Alicante, por lo que hacía falta crear dos más.

El problema es que el Gobierno Central en 2021 sólo creó uno de los dos anunciados. Se trató entonces de poner en marcha la especialización con solamente este recurso, pero el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) señaló que las cifras obligaban a especializar por lo menos otro más. A finales del año pasado, el Ministerio de Justicia aprobó el segundo juzgado. Una decisión que se adoptó a escasos días de que acabara el 2023 y que ha obligado a improvisar espacios en un edificio donde prácticamente ya no caben órganos de nueva creación.

El juzgado de lo Penal once de Alicante tendría que haberse especializado en violencia machista junto al otro que se aprobó en 2021. La idea es que cada semana se fueran alternando en la celebración de juicios, de manera que mientras uno hacía las vistas, el otro se podía dedicar a poner sentencias de los celebrados durante su semana. De momento, está empezando a asumir los primeros asuntos, pero todavía no se ha podido incorporar la juez titular. Los magistrados del Palacio de Justicia han empezado a hacer números y las cifras no salen para poner en marcha la especialidad. Sólo en Alicante hay tres juzgados para tramitar todas las denuncias de violencia machista. Sin embargo, sólo habría dos para celebrar los juicios que éstos les deriven una vez finalizada la instrucción, más los casos que les deriven de todos los juzgados de la provincia.

«En estos momentos, con el plan de trabajo que ya tenemos vigente, los juicios rápidos en violencia de género se están celebrando en dos semanas», explicó a este diario el juez decano de Alicante, César Martínez. Concentrando todos los juicios en solo dos juzgados pone en riesgo este calendario. Sin embargo, el decano señaló que por el momento la junta de jueces no se ha pronunciado de manera definitiva sobre este extremo. Aunque la previsión es que una vez que se incorpore la titular al nuevo juzgado se establecerá un sistema por el que éste tendrá un doble reparto de asuntos, a fin de reducir la saturada carga de trabajo en el resto de los juzgados, ya que éste al ser de nueva creación tiene aún la agenda más despejada.

Riesgo de colapso

El presidente de la Audiencia de Alicante, Juan Carlos Cerón, manifestó a este diario que en otras provincias donde se ha puesto en marcha esta especialización se han encontrado con un volumen de denuncias muy elevado que obligan a tratar de articular medidas que eviten que éstos se colapsen. La idea de la Conselleria era contar con personal especializado en violencia de género para dar una respuesta unitaria a las víctimas. La Audiencia de Alicante cuenta con una sección que está asumiendo los casos de violencia machista, aunque no de manera exclusiva, ya que lo comparte con otros asuntos penales.

Este diario contactó con la Conselleria de Justicia para preguntar por sus previsiones para la especialización, pero no recibió respuesta.

Estadísticas

El número de víctimas de violencia de género en la Comunidad Valenciana el año pasado fue de 28.214, lo que significa un aumento del 14,1% respecto de las 24.737 registradas el año anterior. De todas las denuncias, 10.922 correspondieron a la provincia de Alicante, donde la estadística del CGPJ tiene contabilizadas 10.885 víctimas. Durante el año 2023, se dictaron 8.484 sentencias en materia de violencia sobre la mujer, incluyendo juzgados de violencia sobre la mujer, juzgados de lo penal y audiencias provinciales, de las que un 82,8%, 7.023 en términos absolutos, contenía un fallo condenatorio. Las 1.461 sentencias restantes, un 17,2%, fueron absolutorias.

Los órganos judiciales valencianos acordaron también, derivadas de las órdenes de protección y de otras medidas cautelares, un total de 9.346 medidas judiciales penales de protección de las víctimas (mujeres y menores). En el ámbito penal, las más frecuentes fueron las órdenes de alejamiento, 3.383, y la prohibición de comunicación, 3.199. Por otra parte, se dictaron 9.346 medidas cautelares civiles, cuya finalidad es la protección de la mujer y de los menores en tanto se resuelve el proceso penal.

