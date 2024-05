Liberan a seis presos por narcotráfico por pasar a disposición judicial fuera del plazo de 72 horas en Elche

Seis personas que fueron encarceladas el pasado febrero bajo la acusación de integrar un peligroso grupo criminal implicado en secuestros, robos con violencia a narcos y tráfico de drogas han salido recientemente de prisión tras alegar sus abogados que fueron puestos a disposición judicial en Elche una vez superado el plazo legal de 72 horas desde su detención por la Policía Nacional.

Los ahora excarcelados figuraban entre las 26 personas detenidas por la Policía Nacional de Elche en una macrooperación realizada en Crevillent, Alcoy y Alguazas (Murcia) para desmantelar un entramado criminal dedicado a los secuestros, tráfico de drogas, robos con violencia a narcos -«vuelcos»-, tenencia de armas y otros delitos. El grupo fue desarticulado a raíz del secuestro a punta de pistola de tres jóvenes de otra banda entre Elche y Crevillent, a los cuales torturaron e incluso apuñalaron a uno de ellos hasta que consiguieron que les pagaran 200.000 euros por su liberación.

Diferentes juzgados de Elche y Alcoy e incluso la Sección Primera y la Sección XI de la Audiencia de Alicante, rechazaron las alegaciones de los abogados ahora estimadas para anular los autos de prisión de los seis implicados excarcelados al considerar que no se vulneraron sus derechos en la puesta disposición judicial. Sin embargo, el abogado Miguel Ángel Cánovas volvió a recurrir el auto de ratificación de la prisión de su cliente dictado por el juzgado de Instrucción número 5 de Elche, donde se instruye la causa, y la Sección Séptima de la Audiencia con sede en Elche lo estimó parcialmente y acordó recientemente la inmediata liberación de uno de los investigados al cuestionar que la puesta a disposición judicial se llevó a cabo dentro del plazo legal de 72 horas desde su arresto. El letrado alegó que su cliente fue detenido a las siete de las mañana y la puesta a disposición se llevó a cabo tres días más tarde a las 08:45 horas.

A raíz de esta excarcelación, los abogados del resto de personas encarceladas por esta causa, entre ellos Joaquín Lacy y Rafael Páez, solicitaron al juzgado de Instrucción número 5 de Elche la puesta en libertad por el mismo criterio aplicado por la Audiencia y así lo acordó la magistrada al no oponerse la Fiscalía a la petición.

Alegaciones

La Policía recogió en su atestado que las detenciones se llevaron a cabo una vez finalizados los registros el pasado 6 de febrero, a las 10:40 horas en el caso que ha derivado en la excarcelación de los seis investigados. Asimismo, en las actuaciones figura que la diligencia de detención e información de derechos se realizó a las 11:50 horas. Sin embargo, el abogado Miguel Ángel Cánovas aportó en su recurso un vídeo de la operación difundido por la propia Policía, donde se aprecia que aún es de noche cuando tienen reducidos y esposadas a varias personas en Crevillent. Además, el letrado también incluyó un parte meteorológico para acreditar que el día de la operación el sol salía a las 08:05 horas.

La Sección Séptima de la Audiencia señala en su resolución que, a la vista de las alegaciones de la defensa, la detención material no coincide con «la efectiva lectura de sus derechos por parte de los agentes de la Policía Nacional», aunque no se pueda saber con certeza si el investigado es una de las personas que aparece reducida y esposada en el vídeo policial. Añade el auto que viendo la grabación de la Policía no se puede descartar que el recurrente estuviera ya detenido cuando comenzó a realizarse el registro domiciliario a las 08:02 horas, mientras que la puesta a disposición tuvo lugar a las 08:45 horas del día 9, cuando ya se habían superado las 72 horas del plazo fijado como garantía constitucional de la detención policial.

Dudas

Señala la Audiencia que, aunque no se instara un procedimiento de «habeas corpus» por haber superado dicho plazo legal, «su no uso no impide apreciar que el plazo de detención policial se pudiera haber excedido ni sanaría una posible vulneración del derecho fundamental a la libertad». El auto de la Audiencia concluye diciendo que ante las dudas generadas y tratándose de un derecho fundamental solo cabe acordar la libertad.

No obstante, dada la gravedad de los hechos que se imputan al grupo se les ha prohibido a los ahora excarcelados la salida del país y cada semana deben comparecer en sede judicial.

A raíz de este caso, abogados penalistas lamentan que, ante un mismo hecho sobre libertades o garantías de derechos fundamentales, la suerte del justiciable dependa tanto del juzgado o de la sección de la Audiencia en la que caiga. «Tienen criterios muy distintos y eso crea inseguridad jurídica, por lo que los abogados echamos en falta una unidad de criterio, sobre todo con las prisiones provisionales», afirma un letrado de Alicante.

