Testigos del caso Auto Salón declaran que el presunto cerebro de la trama en Alicante decidía todo

Testigos en el caso Auto Salón han situado al principal acusado, Juan Andrés C. P., en el centro de toda la operativa como la persona que decidía todo, y han manifestado que los coches se traían desde Alemania sin matricular y sin la ITV, trámites que se llevaban a cabo una vez en España. La Audiencia de Alicante celebra el proceso contra los seis acusados de una trama que habría defraudado más de ocho millones de euros a la Hacienda Pública, deduciéndose indebidamente el IVA de estos coches de lujo pese a que el impuesto no estaba pagado. La Fiscalía y la Abogacía del Estado les acusa de haber usado empresas fantasma sin ninguna actividad para traer los coches desde Alemania y simular con ellas la transacción. También les acusa de haber blanqueado el dinero en operaciones en el sector inmobiliario. Los acusados niegan el fraude fiscal y culpan a estas empresas fantasma de los impagos a Hacienda.

En esta tercera sesión del juicio han declarado empresarios con relaciones comerciales con Auto Salón y algunos de estos testigos llegaron a estar imputados por estos hechos. Algunos de estos testigos relataron la operativa mediante la que se encargaban a través de empresas vinculadas a este grupo los coches en Alemania. El abogado del Estado recordó a varios de ellos que, en su condición de operadores intracomunitarios, podrían importar los coches ellos mismos y ahorrarse el pago del IVA, a lo que algunos respondían que ellos no tenían capacidad, ni contactos para llevar a cabo la adquisición directamente de estos vehículos. De todas maneras, las declaraciones han tenido varios momentos en los que los testigos no recordaban muchos detalles de lo ocurrido, dado el tiempo transcurrido, ya que el fraude se habría cometido entre 2004 y 2007, es decir, hace veinte años. También se ha dado el caso de testigos que ya han fallecido.

Inversiones perdidas

Algunos de estos testigos destacaron las consecuencias negativas que habían tenido para sus negocios las operaciones con Auto Salón. «A mí este procedimiento me ha arruinado la vida», aseguró uno de ellos que comparecía por videoconferencia desde Madrid, aunque había detalles sobre lo que declaró en su día en el juzgado que no recordaba «porque han pasado muchos años, demasiados». El responsable de otras de las mercantiles que adquirió tres coches de alta gama a Auto Salón, aseguró que la operación le había causado pérdidas de entre 120.000 y 130.000 euros, ya que adquirieron esos tres coches para tenerlos en stock en su establecimiento ante el despegue del negocio, pero fueron requisados por la Agencia Tributaria cuando se llevaron a cabo los registros. También tenían otros dos vehículos más de Auto Salón en depósito y que han tenido que tener todos estos años almacenados.

En la vista oral testificó otro empresario que es vecino Juan Andrés C. P. y que señaló que invirtió cerca de 450.000 euros para entrar en el negocio que el grupo había puesto en marcha en Madrid y que perdió. «A los dos años empecé a tener dudas. Juan Andrés había crecido como empresario y se había distanciado más y le planteé a Juan Andrés retirar mi dinero de Madrid. Todo era muy cordial, pero él me planteó que en ese momento no tenía efectivo y me planteaba el pagarme con coches o bien con un chalé de una promoción que tenían en Altea Hills», pagos que nunca llegaron a materializarse.

Otro de los testigos fue un director de una sucursal de la Caja Castilla-La Mancha que financió con 1,7 millones la hipoteca para la compra de suelo en Altea Hills, un proyecto inmobiliario que fracasó a causa de la investigación judicial. Este testigo dejó la caja para pasar a formar parte de la sociedad que impulsaba el proyecto. «Me cedieron un 33 por ciento de las participaciones», dijo, aunque matizó que durante los cerca de tres años que estuvo en la sociedad no llegó a cobrar nada y que logró cerrar una de las ventas de los tres bungalows que se vendieron, aunque desconocía qué pasó finalmente con el complejo.

Otra de las operaciones bajo sospecha es el alquiler de un piso en la avenida Costa Blanca de la playa de San Juan y por el que se pagaron 30.000 euros anuales. La persona que aparecía como arrendatario, conocido del presunto cerebro de la trama, señaló que él ni había firmado ni pagado nada por el inmueble y que ni siquiera la firma era suya.

Prueba pericial

A lo largo de toda esta semana, en la vista oral van a declarar empresarios que tuvieron relaciones con la trama. A partir de la semana que viene tendrá lugar una de las pruebas decisivas, los informes de los peritos, donde los funcionarios de la Agencia Tributaria presentarán los informes en los que se basa la acusación. El perito que investigó en su día el entramado falleció, lo que obligó a la sala a designar a otro técnico para desgranar el informe. La sala ha resuelto que los peritos de Hacienda y los de las defensas declaren por separado en el macrojuicio.

