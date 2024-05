El investigador del caso Auto Salón: «En las cuentas no cuadraba nada»

El responsable de Vigilancia Aduanera en Alicante que investigó el presunto fraude fiscal de Auto Salón declaró este miércoles en el juicio que los impagos del IVA permitían a las empresas de la trama vender a precios más baratos que los de sus competidores, incluso a pérdidas. La declaración del instructor de las diligencias por parte de Vigilancia Aduanera ha centrado la sesión del juicio que se está celebrando en la Audiencia de Alicante, un interrogatorio que se ha desarrollado durante más de dos horas y en el que las defensas han tratado de desvirtuar las conclusiones de la investigación.

En el banquillo se sientan seis acusados de un fraude en el IVA de más de ocho millones de euros entre los años 2004 y 2008. Al presunto cerebro de la trama, Juan Andrés C. P., se le piden penas que suman 44 años de cárcel. El investigador declaró que este procesado tenía el dominio de la trama y era la persona que tomaba las decisiones. Junto a él se juzga también a su expareja sentimental y otras personas que estaban al frente de las sociedades investigadas. Juan Andrés C. P. está pendiente de ser juzgado además por su presunta conexión con la mayor red de blanqueo de dinero del narcotráfico en el Levante español y por la que la Audiencia Nacional ha procesado a cerca de ochenta personas en la llamada Operación Beautiful.

El instructor de las diligencias policiales y responsable en aquella época del Servicio de Vigilancia Aduanera en la provincia de Alicante, en la actualidad jubilado, señaló que las pesquisas confirmaron las sospechas que desde la Agencia Tributaria se tenía contra los integrantes del entramado. «Había un fraude fiscal como un piano», ha dicho tajantemente durante el interrogatorio. Según explicó, la trama se dedicaba a la adquisición intracomunitaria de vehículos de lujo de segunda mano en Alemania. “La primera empresa la compraba con IVA cero en aquel país y luego en España se vendían por mediación de «empresas trucha» y «empresas pantalla» que servían para que las mercantiles del entramado se dedujeran el IVA. «Había muchas empresas y muchas personas implicadas, algunas de ellas eran meros testaferros», dijo.

La labor de la investigación consistió en buena parte en el análisis de la documentación de la declaración del modelo 347 por el que las empresas implicadas daban cuenta anualmente de sus operaciones con terceros. «El análisis contable nos decía que eran empresas con un alto volumen de negocio», dijo, pero añadió que en estas declaraciones «había descuadres por todos lados y las operaciones de las ventas que supuestamente se hacían entre ellas no coincidían», dijo. En este sentido, el responsable de la investigación aseguró que las cifras no se correspondían con la realidad de la empresa, ya que algunas no contaban ni con trabajadores, ni con sede física. En este sentido, recalcó que había sociedades sin ingresos con las que se adquirieron parcelas de suelo.

Buena parte de los interrogatorios por parte de las defensas se centraron en tratar de desvirtuar la investigación. En primer, lugar cuestionando la cadena de custodia de los miles de documentos que se intervinieron durante los registros judiciales. Un total de 152 cajas con documentación que, según las defensas, estuvieron durante años sin ningún tipo de control judicial.

El director de Vigilancia Aduanera señaló que todas esas cajas estaban precintadas y guardadas en un cuarto bajo llave. «Cada vez que se tenía que consultar algún documento, se volvía a precintar otra vez», dijo. Las defensas denunciaron otras supuestas irregularidades como que no estuvieran documentadas las diligencias de los servicios de seguimiento o de inspección a los implicados; así como el que se hubieran incorporado a la causa conversaciones de los implicados con sus abogados sobre la estrategia legal en las inspecciones que les había abierto la Agencia Tributaria. En este punto el responsable de la investigación dijo que él personalmente seleccionó todas las conversaciones que eran de interés para la causa, descartando aquellas que tenían carácter privado, descartando que se usaran esas conversaciones privadas con los letrados. «Si hay alguna, se incorporaría por alguna razón, pero ese extremo yo ahora mismo no lo recuerdo», señaló.

Los letrados también insistieron en por qué se investigaron a unas empresas y no a otras, señalando que eran esas mercantiles las que no pagaron el IVA. Éste respondió que la Agencia Tributaria abrió investigaciones en sus respectivos territorios y que él desconocía cómo terminaron porque aquellas tenían su origen en Madrid.

La semana que viene está previsto que declaren los peritos de la Agencia Tributaria.

Un acusado aduce que no tenía capacidad para ser administrador

Aunque figuraba como administradores de una de las empresas de la trama Auto Salón, no tenía capacidad cognitiva para entender lo que estaba firmando cuando asumió ese cargo. Así lo ha defendido una psicóloga aportado por el abogado de este acusado y que ha declarado durante la sesión de este miércoles. No sabía lo que implicaba ser administrador de una empresa y tenía voluntad de ser una persona servicial que cumplía lo que le mandaban, expuso la perito durante la vista. Por lo que habría firmado siguiendo órdenes de Juan Andrés C. P., presunto cabecilla de la trama. La defensa de este último preguntó si esas limitaciones intelectuales no podrían deberse al consumo de diez cigarrillos de marihuana diarios como consecuencia de la situación vivida tras la operación judicial, a lo que la perito respondió que ese consumo no afectaba a las capacidades intelectivas. Otros compañeros de trabajo de este acusado declararon que para ellos él era un empleado más dentro de Auto Salón.

